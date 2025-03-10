مسلسل أكشن عالمي من بطولة أحمد عز.. قريباً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، عن بدء التحضيرات لإنتاج مسلسل أكشن عالمي مكوّن من ثماني حلقات، من بطولة النجم أحمد عز، إلى جانب مجموعة من النجوم العالميين، بميزانية ضخمة تتجاوز 25 مليون دولار، ليكون من أضخم الإنتاجات الدرامية العربية المقبلة.

ونشر آل الشيخ صورة جمعته بأحمد عز والكاتب صلاح الجهيني، مشيرًا إلى أن العمل يتم بالتعاون مع استوديوهات الحصن BIG TIME، وMBC، وSela Studios، وبرعاية هيئة الترفيه وموسم الرياض. وأوضح أن أكثر من ثلاثة مخرجين عالميين سيتقاسمون إخراج الحلقات، مع مشاركة كُتّاب عالميين مثل Daniel Knauf، Sean Hennen، وLucas O’Connor، مؤكدًا أن التصوير سيبدأ بعد الربع الثاني من العام الجاري.

وختم آل الشيخ بالقول: “نتمنى أن ينال إعجاب الجمهور ويشكل نقلة في عالم المسلسلات العربية القصيرة”.