إعجاب من هايلي بيبر يعيد الجدل حول خلافها مع سيلينا غوميز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعادت عارضة الأزياء هايلي بيبر الجدل حول خلافها مع النجمة سيلينا غوميز، حبيبة زوجها جاستين بيبر السابقة بعد أن وضعت علامة إعجاب على مقطع فيديو نشر على تيك توك ويسخر من سيلينا وخطيبها الفنان بيني بلانكو.

وفي التفاصيل، نشرت “تيك توكر” تدعى كورتني مقطع فيديو يتضمن مجموعة من الصور العفوية التي تجمع سيلينا بخطيبها وسخرت منهما، حيث تركت تعليقاً قالت فيه “لا استطيع أن أحدد أي صورة هي الأسوأ”.

ثم عادت ونشرت صاحبة الفيديو صورة تظهر حساب هايلي الموثق على تيك توك وهو يضع علامة إعجاب هلى الفيديو المنشور الشهر الماضي، مشيرة إلى أن هذا الإعجاب، دليل على أن التوتر بين النجمتين ما زال قائماً.

تفاعل المتابعون بشكل واسع مع ما حصل، وأكد الكثير منهم أن تصرف زوجة النجم العالمي يكذّب جميع ادعاءاتها السابقة التي أكدت من خلالها أن علاقتها بسيلينا جيدة وبأنه لا يوجد أي خلاف أو توتر بينهما.

إلى ذلك شاركت عارضة الازياء الأميركية متابعيها على انستغرام بصور جديدة مع طفلها جاك بلو بمناسبة يوم المرأة العالمي، وظهرت وهي تحمل الطفل بين يديها وحرصت على إبقاء وجهه متخفياً بقبعة ولم تكشف الى الآن عن ملامحه في وسائل الاعلام، ونادرا ما تنشر صوره عبر السوشيال ميديا لحماية طفلها من التعليقات القاسية والأذية.

يذكر ان سيلينا غوميز كانت على علاقة مع جاستين بيبر في الفترة الممتدة من 2010 حتى 2018، وبعد انفصالهما بفترة قصيرة، طلب الأخير الزواج من صديقتها هايلي في يوليو 2018 وتزوجا بعدها بشهرين فقط، وهو ما شكل صدمة لسيلينا التي اعلنت عن خطوبتها من بيني بلانكو في ديسمبر 2023.

@courtneypresto this is the WORST #greenscreen @Selena Gomez #selenagomez #selena #photos #funny ♬ delulu – NESYA