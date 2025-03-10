شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد العزيز: تنوع المسلسلات شيء مفرح والمتحدة وفرت كل الاحتياجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان أحمد عبد العزيز عن المنافسة في شهر رمضان خاصة أنه يشارك من خلال مسلسل فهد البطل، قائلاً في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أؤكد فى البداية أن وجود عدد كبير من الأعمال الدرامية والتنوع الكبير شىء جميل ومفرح.

وأضاف أحمد عبد العزيز: سعيد للغاية بهذا الموسم الدرامى، لأننا نؤكد مكانتنا وريادتنا فى الدراما التليفزيونية، وبالتالى المنافسة ستبقى شديدة بين الجميع، وأيضًا منافسة أخرى بين الأنواع المتماثلة، بمعنى أننا سنجد منافسة بين مسلسلات الأكشن، وأخرى بين الكوميديا أو الدراما الاجتماعية والرومانسية".

وعن التعاون مع شركة سينرجى والمتحدة للخدمات الإعلامية، قال أحمد عبد العزيز: "لا شك أن سينرجى شركة كبيرة، وعملت أعمالاً درامية كثيرة وكلها مميزة، وكمان لما تكون عباءة الشركة المتحدة كشركة أم وشركة كبيرة ومركزية مفيش شك إن العمل هياخد حقه تمامًا من تلبية كل الاحتياجات الانتاجية، وكل ما يخص مصلحة الدراما".

قصة مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

أبطال مسلسل فهد البطل

وتدور أحداث مسلسل فهد البطل حول فهد الشاب الصعيدي الذى يضطر للهروب من أهله بسبب الظلم الذي تعرض لها، وبعد استقراره في القاهرة تتعرض شقيقته لحادث يجعله تدخل في معارك وصراعات لا تنتهي، من أجل الحصول على حق شقيقته.

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