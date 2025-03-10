بعد مشهد الحريق في 80 باكو.. هدى المفتي تطمئن جمهورها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 مارس 2025 11:50 صباحاً - حرصت النجمة هدى المفتي على طمأنة جمهورها ومتابعيها، وذلك بعد مشهد المشاجرة الذي وقع بينها وبين "فاتن – دنيا سامي" في الحلقة العاشرة من مسلسل "80 باكو".

هدى المفتي تطمئن جمهورها بعد مشهد الحريق

شاركت هدى المفتي جمهورها ومتابعيها من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، صورة ومقطع فيديو من كواليس مسلسلها الرمضاني "" بعد مشهد المشاجرة الذي وقع بينها وبين "فاتن – دنيا سامي" داخل الكوافير، وانتهى بأن قامت "فاتن" بالانتقام من بوسي بطريقة خطيرة، وذلك بإشعال النيران في ساق "بوسي – هدى المفتي".

هذا الحادث أجبر بوسي على ترك العمل، بعدما أدركت أنها لم تعُد في أمان داخل المكان الذي كان مصدر رزقها الوحيد؛ وعلقت هدى المفتي على منشورها قائلة: "أنا كويسة تمام مفيش حاجة".

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اطلعوا على تسريحات شعر أنيقة من وحي هدى المفتي نجمة المسلسل الرمضاني "80 باكو"

مسلسل 80 باكو

هو كوميديا اجتماعية تدور أحداثها داخل عالم الكوافيرات، حيث تسعى بوسي، وهي شابة من طبقة متواضعة، لجمع 80 ألف جنيه لتحقيق حلمها بالزواج من خطيبها. وبينما يحاول الثنائي تجاوز العقبات؛ يواجهان سلسلة من التحديات والمواقف الطريفة التي تضفي على رحلتهما الكثير من المرح والإثارة.

المسلسل من بطولة: هدى المفتي، انتصار، دنيا سامي، رحمة أحمد، خالد مختار، وليد المغازي، ومن تأليف غادة عبد العال وإخراج كوثر يونس.

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