وفاة أمير لوكسمبورغ فريدريك في عمر الـ 22 عاماً بسبب مرض نادر

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 مارس 2025 11:50 صباحاً - حالة من الصدمة والحزن تنتاب العائلة المالكة في لوكسمبورغ بعد الوفاة الصادمة لأحد أفرادها، حيث توفي الأمير فريدريك، أصغر أبناء الأمير روبرت من لوكسمبورغ (ابن عم الدوق الأكبر هنري) والأميرة جولي من ناسو، عن عمر يناهز 22 عاماً في الأول من مارس، بسبب مرض وراثي يُدعى POLG أي مرض الميتوكوندريا.

إعلان وفاة الأمير فريدريك

أعلن الأمير روبرت 56 عاماً خبر وفاة ابنه في رسالة مؤثرة نُشرت على موقع مؤسسة POLG Foundation- أسسها الأمير فريدريك للمساعدة في إيجاد علاج للمرض- قال فيها إن فريدريك توفي في الأول من مارس بسبب مرض وراثي نادر يسمى مرض الميتوكوندريا.

جاء في بيان إعلان الخبر: "بقلوب ثقيلة جداً، نود أنا وزوجتي أن نبلغكم بوفاة ابننا"، وأوضح أن ابنه وجد القوة والشجاعة ليقول وداعاً لكل فرد من أفراد العائلة بمن فيهم شقيقه ألكسندر؛ شقيقته تشارلوت، هو ووالدته؛ أبناء عمومته الثلاثة، تشارلي، لويس، ودونال؛ وصهره منصور؛ وأخيراً عمته شارلوت وعمته مارك، واستطرد روبرت عن زوجته جولي، 58 عاماً، قائلاً: "لقد تحدث بالفعل بكل ما في قلبه إلى والدته غير العادية، التي لم تترك جانبه منذ 15 عاماً".

وكتب أيضاً: "وكما هو الحال بالنسبة لـ 300 مليون شخص مثل فريدريك في جميع أنحاء العالم، فإن هذه الأمراض يصعب عادة التعرف إليها حتى من قِبَل الأطباء، وقد لا تعرف أُسر المرضى أبداً ما يعانون منه، حيث قد لا يتم التعرف إليهم إلا في مرحلة متأخرة جداً من تطور المرض".

وأنهى الأمير روبرت بيانه قائلاً: "توفي فريدريك في الأول من مارس 2025، في باريس، فرنسا، مدينة الأضواء. انطفأ أحد الأضواء، لكن العديد من الأضواء بقيت".

معاناة الأمير فريدريك مع المرض

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ولد الأمير فريدريك في 18 مارس عام 2002، بمرض الميتوكوندريا POLG الذي لم تكن عائلته تعرفه وقت ولادته، كما كتب والده. وفي سن الرابعة عشرة، بدأت أعراض المرض تظهر بشكل أكثر وضوحاً، ثم أصبح المرض أكثر حدّة كلما تقدم في العمر.

ووفقاً لمؤسسة POLG، فإن المرض هو اضطراب وراثي يحرم خلايا الجسم من الطاقة، مما يتسبب بدوره في خلل وظيفي وفشل تدريجي في العديد من الأعضاء (الدماغ، الأعصاب، الكبد، الأمعاء، العضلات، البلع، وظيفة العين، والمزيد)، مما يؤدي بدوره إلى خلل تدريجي في وظائف الأعضاء المتعددة وفشلها. ويُمكن تشبيه هذا المرض- غير الشائع- بالبطارية المعيبة التي لا يتم إعادة شحنها بالكامل وتكون في حالة استنفاد مستمرة.

وعلى الرغم من وصف روبرت لمرض فريدريك بأنه عبء كان عليه أن يحمله طوال حياته، قال إن ابنه تعامل دائماً مع المعارك الشاقة برشاقة وروح الدعابة وكان فخوراً جداً بالعمل الذي قام به مع مؤسسة POLG. وكان الأمير فريدريك ومؤسسة POLG يعملان على إيجاد علاجات لإنقاذ المرضى الآخرين من المعاناة التي تحملها فريدريك.

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