هذه النجمة كانت ستقدم الأميرة ضل حيطة قبل ياسمين صبري.. تعرفوا عليها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 مارس 2025 11:50 صباحاً - كشفت المنتجة مها سليم أن النجمة مي عز الدين كانت من المفترض أن تقدم مسلسل "الأميرة ضل حيطة" قبل ياسمين صبري.

مي عز الدين كانت ستقدم "الأميرة ضل حيطة" قبل ياسمين صبري

في تصريحات لموقع "عرب وود"؛ كشفت المنتجة مها سليم أن بطلة مسلسل "الأميرة ضل حيطة" كانت مي عز الدين قبل ياسمين صبري؛ حيث قالت: "كان الورق مكتوب منذ عامين، كان في شركة سينرجي لدى المنتج الراحل حسام شوقي بس محصلش نصيب مع مي؛ وعملناه مع ياسمين والحمد لله كان دا نصيبنا مع بعض".

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مسلسل "الأميرة ضل حيطة"

مسلسل "الأميرة - ظل حيطة" ينتمي لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبري كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، هند عبد الحليم، عابد عناني، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل "الأميرة ظل حيطة" يسلط الضوء على عدد من قضايا المرآة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج والأنبهار بالوضع المادي فقط و عدم الاهتمام بالمعدن الحقيقي للزوج، كما يناقش أيضاً الثغرات القانونية التي ممكن أن يقوم بها المحامُون لسلب الحقوق الشرعية والقانونية للزوجة بطرق مختلفة وذلك في إطار إجتماعي لا يخلو من التشويق.

من جانبها تشارك مي عز الدين في مسلسلات رمضان 2025 بمسلسل "قلبي ومفتاحه"، وتدور أحداثه في إطار درامي خلال 15 حلقة حول امرأة مُطلقة ثلاث مرات وتسعى للعودة إلى عصمة زوجها من أجل ابنها الصغير وذلك عن طريق إيجاد رجل يقوم بدور الـ"مُحلل"، ثم تلتقي عن طريق الصدفة بسائق في إحدى تطبيقات النقل الخاص وهو غير متزوج، وتعرض عليه الزواج لحل أزمتها، دون أن تكشف له عن دافعها الحقيقي للزواج منه.

ويجسد الفنان آسر ياسين خلال أحداث المسلسل شخصية سائق بعد فقدانه عمله في قطاع الأدوات الطبية بسبب تداعيات جائحة كورونا، وخلال الأحداث، تفاجئه مي عز الدين بطلب غير متوقع للزواج، ما يجذب انتباهه، لتبدأ سلسلة من التطورات المثيرة.

ويُشارك ببطولة المسلسل آسر ياسين، مي عز الدين، أشرف عبد الباقي، دياب، ميس حمدان، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، محمود عزب، حازم سمير، عايدة رياض، ويأتي المسلسل من تأليف تامر محسن ومها الوزير ومن إخراج تامر محسن.

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