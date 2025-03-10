مسلسل فهد البطل الحلقة الـ9.. أحمد العوضي ينجو من القتل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 مارس 2025 11:50 صباحاً - بدأت الحلقة التاسعة من مسلسل "فهد البطل" بأحداث مثيرة، حيث دخل فهد "أحمد العوضي" معركة كبيرة مع غلاب "أحمد عبد العزيز" بعدما دفعه الأخير أرضاً ورفع عليه السلاح، بل صفعه على وجهه؛ ليثور فهد ويمسك سلاح الخفر ويرفعه في وجه غلاب، ولكن الخفر يتدخلون ويسقطون فهد أرضاً وينهال عليه غلاب بالضرب والإهانة حتى تدخَّل توفيق التمساح قبل قتله.

فهد يبحث عن التأكد من وفاة والدته

View this post on Instagram A post shared by synergy.تامر مرسى (@synergy.tamermursi)

يذهب إلى عم صبحي، وهو شخص كانت تربطه صداقة جيدة مع والده الراحل حماد، ويسأله عن وفاء "صفاء الطوخي" هل تُوفيت وتم دفنها بجوار حماد؟ ولكن عم صبحي يخاف أن يتحدث في شيء بسبب الخوف من غلاب ويطلب من فهد مغادرة المكان، وفي طريق العودة إلى القاهرة يعاتب توفيق فهد على ما فعله تجاه غلاب، ويؤكد له أنه يعمل بالأجرة ولا يصح أن يرفع عينه أمام أسياده، وأن عليه الطاعة فقط.

يمكنكِ قراءة: السجن يجمع أبطال مسلسلات رمضان 2025 وهؤلاء أبرز المحبوسين

وخلال الحلقة التاسعة تذهب كناريا "ميرنا نور الدين" إلى قسم الشرطة وتنازلت عن المحضر ضد والدها شوقي "حجاج عبد العظيم" بناءً على طلب والدتها التي تلعب دورها عايدة رياض، وفي الوقت نفسه تخرج راوية "كارولين عزمي" مع ريكو "عصام السقا" الذى يكشف لها عن مشاعره تجاهها ورغبته في الارتباط بها لترد عليه راوية بأنها تبادله الشعور نفسه وتوافق على الارتباط به.

فهد يقرر خطبة كناريا

بعد عودة فهد إلى الحارة بيدو في حالة غضب شديد مما حدث له في الصعيد مع غلاب، وتقابله كناريا وتعاتبه على عدم رده على اتصالاتها؛ ليطلب منها أن تبتعد عنه لأن مشواره مليء بالعقبات ولا يريد أن يربطها معه في طريق لا يعرف نهايته، ولكن عندما علمت راوية بالأمر تقنع شقيقها فهد بعدم الابتعاد عن كناريا ليتصل بها ويراضيها ويخبرها بحضوره غداً لطلب يدها وخطبتها.

واستكمالاً لأحداث الحلقة التاسعة، يطلب توفيق التمساح من ابنه نادر "حمزة العيلي" إنهاء عمل فهد عندهم، بسبب ما حدث مع صديقه غلاب، إضافةً إلى عدم راحته لفهد وطريقته التي بها طموح كبير، وفى الوقت نفسه يتم نقل عمرو غلاب "أحمد ماجد" من المباحث إلى مكافحة الممنوعات، ويبدو أنه ستكون هناك أحداث مثيرة قادمة خاصة أن والد عمرو يتاجر في الممنوعات.

View this post on Instagram A post shared by synergy.تامر مرسى (@synergy.tamermursi)

اقرئي أيضاً: مسلسل فهد البطل.. مقتل أحمد العوضي الأب يُشعل السوشيال ميديا

مسلسل "فهد البطل" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويجسد أحمد العوضي شخصية فهد الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره في القاهرة وبدء حياة جديدة يدخل في صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.

وتضم قائمة أبطال مسلسل "فهد البطل" إلى جانب أحمد العوضي كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».