بيانكا تتحدث عن معركتها مع السرطان: منحني القوة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت بيانكا، عارضة الأزياء البالغة من العمر 40 عامًا، عن قرارها حلق رأسها لاستعادة السيطرة على حياتها بعد تشخيص إصابتها بسرطان المبيض في المرحلة 3C، وهو ما يعني أن المرض انتشر خارج الحوض. جاء التشخيص العام الماضي بعد دخولها غرفة الطوارئ بسبب ألم في البطن.

أكملت بيانكا علاجها الكيميائي في 27 يناير، ومنذ ذلك الحين ظهرت في مهرجان سانريمو الموسيقي في إيطاليا، كما حضرت حفل Vanity Fair Oscar في لوس أنجلوس هذا الشهر، لتؤكد على تحديها للمرض واستمرارها في حياتها المهنية.

وفي مقابلة مع صحيفة The Times، تحدثت عن تجربتها مع فقدان الشعر قائلة: “بطريقة ما، أعطاني فقدان شعري قوة، لأنني لم أعد أتنافس لأكون الفتاة الأكثر جاذبية. لقد جردني من الكثير من الحواجز، لم يعد لدي شيء لأثبته. كنت أنظر إلى نفسي في المرآة وأرى أنني فقدت شعري وحاجبي ورموشي، وقد يصبح الأمر أكثر، لكنني حولت كل هذا إلى شيء تمكيني.”