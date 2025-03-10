شكرا لقرائتكم خبر عن صدقي صخر: الجدية تسيطر على شخصية الصاغ علوى في مسلسل النص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك النجم صدقى صخر فى ماراثون دراما رمضان 2025، بمسلسل النص بطولة النجم أحمد أمين، ويجسد شخصية الصاغ علوى، التى جذبت أنظار الجمهور منذ أول ظهورها لأنها شخصية جديدة من نوعها على صخر الذى اعتدنا منه تقديم الأدوار الدرامية أكثر، إلا أنه شخصية مختلفة وجادة، وكوميدية فى آن واحد.

وكشف صخر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن تفاصيل دوره واختلافه عما قدمه قائلاً: "شخصية الصاغ علوى، ضابط نقل حديثًا إلى مركزه فى العاصمة، ويواجه تحديًا كبيرًا وهو مقاومة جرائم النشل التى انتشرت فى العاصمة فى هذه الفترة تحديدا بشكل كبير".

وتابع: "الصاغ علوى شخصية جادة للغاية، والكوميديا تأتى من جديتها، وليس من إفيهات تقال على لسانها"، وحسبما يؤكد صخر، فيرجع ذلك إلى تفاصيل الشخصية المختلفة، وطريقة كلامها، وسيرها، وأيضًا له طريقه خاصة فى النظر إلى الأشخاص، وبالرغم من المواقف الكوميدية التى تتعرض لها الشخصية، إلا أن الجدية هى المسيطرة على طريقة تعامله.

ويجسد أحمد أمين خلال مسلسل النص شخصية "عبد العزيز النُّص"، وهو نشال تائب عاش في ثلاثينيات القرن الماضي، يسعى إلى البحث عن مصدر رزق مشروع، إلا أن الأقدار تضعه في قلب صراعات سياسية وأحداث غامضة، ومع تصاعد الأحداث، يجد نفسه يتحول من مجرد نشال إلى بطل شعبي تتناقل الأجيال سيرته، ولكى تكتمل عصابته اختار أربع أفراد سيساعدونه فى تحقيق مبتغاه، وهم درويش (حمزة العيلي) ورسمية (أسماء أبو اليزيد) وزقزوق (عبد الرحمن محمد) وإسماعيل (ميشيل ميلاد).



مسلسل النص ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي.

ويستند مسلسل النص إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.

يعرض مسلسل النص على قناة ON حصريًا، فى تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 مساء

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