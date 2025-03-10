ماريلين نعمان وفيصل أسطواني ينشران كواليس حفل خطوبتهما في مسلسل بالدم وسط أجواء مرحة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 مارس 2025 02:51 صباحاً - تصدر مشهد خطوبة حنين (ماريلين نعمان) والمختار سليمان سليمان (فيصل أسطواني) بمسلسل "بالدم" الترند. علماً أن العمل يشهد تفاعلاً ونجاحاً لافتين منذ أولى حلقاته بسبب قصته الاجتماعية المشوّقة.

حنين توافق على الخطوبة من المختار سليمان

تفاعل المشاهدون مع مجريات الأحداث والظروف التي أرغمت حنين على قبول شرط المختار سليمان سليمان الخطوبة منه مقابل موافقته على التنازل عن الدعوى التي أقامها ضد شقيقها المراوغ مروان (وسام فارس) بسبب توقيع الأخير على سندات لصالح المختار سليمان لقاء إعطائه مبالغ وصلت قيمتها إلى 10 آلاف دولار. ولكنه لم يستطع سدادها ما أدخله السجن. فيما هي تعيش مشاعر الحب تجاه الدكتور آدم. وهما يعملان معاً في نفس المستشفى حيث تعمل حنين ممرضة أطفال، ما اضطرها لقبول عرض المختار الذي وافق على التنازل عن الدعوى وخروج شقيقها من السجن بشرط موافقتها على الزواج منه.

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صور وفيديوهات حفل خطوبة حنين والمختار سليمان

نشرت ماريلين نعمان عبر حسابها على إنستغرام كواليس مشهد الخطوبة والتجهيزات له من خلال صور وفيديوهات جمعتها بخطيبها فيصل أسطواني غلبت عليها أجواء المرح والعفوية والطرافة عكس المشاهد التي ظهرت على الشاشة حيث بدت حنين حزينة وتتألم كونها مرغمة على الموافقة على الخطوبة من المختار سليمان لإنقاذ شقيقها مروان المراوغ من السجن. وكتبت ماريلين نعمان تعليقاً على الصور والفيديوهات "عقبال العايزين".

وفي أحد الفيديوهات ظهرت حنين مع المختار سليمان الذي كان يرتدي بدلة وحذاء باللون الأبيض وقالت " نحن سعيدان جداً.. نحن أحلى ثنائي" قاصدة هي وخطيبها فيصل، وذلك على وقع الأغاني التي كانت تجهّز لحفل الخطوبة وتدريبات الفرقة الراقصة.

ونشرت ماريلين فيديو آخر كان لمشهد طريف تظهر فيه عدلا (الفنانة سينتيا كرم) وهي تستعد لحضور حفل خطوبة حنين والمختار سليمان. وفي أحد الفيديوهات قالت حنين ضاحكة:"لا أعلم ماذا عليّ قوله". وتابعت" هنيئاً لي هذه الخطوبة". ليرد المختار سليمان عليها قائلاً:" هيدي الحب"، مشيراً إلى حنين. وفي لقطة أخرى ركزت حنين على خطيبها المختار سليمان وهو واقف مبتسماً. كذلك نشرت ماريلين نعمان صورة للكرسيين اللذين سيجلسان عليهما الخطيبان في حفل خطوبتهما محاطين بالزهور على شكل قلب.

وتباينت التعليقات بين مهنىء للخطيبين وبين من شجعها على عدم الزواج من المختار سليمان إنما من الدكتور آدم بسبب الحب الذي يجمعهما، ومنهم من لفتهم اللقطات المرحة التي جمعتها بالمختار سليمان والانسجام أيضاً عكس ما يظهر في المسلسل من رفضها التام له. وعلقوا قائلين لها "نحن مقهورين عليك وأنت مبسوطة"!

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من جهته، نشر الفنان فيصل أسطواني صورة من مشهد حفل خطوبته من ماريلين نعمان وعلق عليها" احلى عرس للمختار سليمان سليمان".

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ونشر أيضاً صورة له بمفرده من حفل الخطوبة أيضاً وعلق عليها" العريس المختار سليمان سليمان". وأجمعت التعليقات على الصورتين "أحلى عريس".

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حنين تلمح بالصدفة وجود الدكتور آدم في حفل خطوبتها

وقد تصدر مشهد الخطوبة الترند بعدما شعر المشاهدون من جهة بالغبن الذي لحق بحنين التي كانت مرغمة على الموافقة على عرض المختار سليمان الزواج منها. ومن جهة أخرى بسبب نظرات حنين الحزينة بعد أن لمحت بالصدفة وجود الدكتور آدم من بين الحضور وعلامات الحزن بادية على وجهه أيضاً، والذي أخبرها فيما بعد أنه كان قد أتى ومعه مبلغ الـ 10 آلاف دولار لكي يعطيها إياه لتسدده للمختار سليمان. ولكنه فوجىء بإقامة حفل الخطوبة بهذه السرعة. ما جعله يشعر بالخيبة.

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مسلسل "بالدم"

يحظى مسلسل"بالدم" منذ حلقته الأولى بنجاح باهر متصدراً الترند بأحداثه التي يتابعها المشاهدون بشغف. العمل من بطولة ماغي بو غصن وبديع أبو شقرا وباسم مغنية ورفيق علي أحمد وجوليا قصار وإلسي فرنيني وجناح فاخوري ونوال كامل وجيسي عبدو وماريلين نعمان وسمارة نهرا وكارول عبود وفيصل أسطواني ورندة حشمي وسعيد سرحان وتالين أبو رجيلي وكتابة نادين جابر وإخراج فيليب أسمر وإنتاج إيغل فيلمز.

تدور قصته حول غالية (ماغي بو غصن) التي تكتشف أنها ليست الابنة الحقيقية لروميو (رفيق علي أحمد) وجانيت (جوليا قصار) وأنه تم بالخطأ تبديلها مع مولودة أخرى في نفس المستشفى الذي شهد على ولادتهما منذ 45 عاماً، لتبدأ غالية رحلة البحث الشاقة عن والديها الحقيقيين وسط أحداث مشوّقة يشهدها العمل.

يذكر أن ماريلين نعمان تخوض للمرة الثانية تجربة التمثيل مع الفنانة ماغي بوغصن بعد أن جمعهما العام الفائت مسلسل "ع أمل" وهي تغني "أنا مين" تتر مسلسل "بالدم" بصوتها.

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