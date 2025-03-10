شكرا لقرائتكم خبر عن وتقابل حبيب الحلقة 9.. إنجى كيوان تكشف عن مشاعرها تجاه كريم فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت كاريمان العسكري التي تؤدى دورها النجمة الصاعدة إنجي كيوان عن مشاعرها تجاه فارس أبو العزم (كريم فهمي) أثناء حديثها مع أختها رقية العسكري (نيكول سابا)، وذلك ضمن أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل وتقابل حبيب، بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز.

كان هناك انسجام واضح في الحلقات السابقة بين كاريمان العسكري (إنجي كيوان) وفارس (كريم فهمي)، وقد ظهر ذلك منذ اللقاء الأول بينهما بعد عودتها من نيويورك، حيث قال فارس لها حينها: "ابعدي عني علشان انتي جامدة"، وكان فارس (كريم فهمي) حينها متزوجًا، ومع وفاة زوجته، أصبح هناك أمل لكاريمان العسكري (إنجي كيوان) في وجود علاقة بينهما.

لكن كاريمان تواجه منافسة شديدة من فرح (بسنت شوقي)، أخت ليل (ياسمين عبد العزيز)، التي تكن مشاعر تجاه فارس وتطمح إلى التقرب منه، كما يبدو أنها ستواجه منافسة أخرى من ليل، خاصة مع زيادة العلاقة بين ليل وفارس، فهل ستتمكن كاريمان من الصمود أمام هذه المنافسة، أم ستلجأ لاستخدام أساليب أختها رقية التي استخدمتها سابقًا للتفريق بين ليل وزوجها يوسف (خالد سليم)؟ هذا ما ستكشف عنه الأحداث في الفترة المقبلة.

يُذكر أن هذا هو التعاون الأول بين إنجي كيوان وياسمين عبد العزيز في السباق الرمضاني، والمسلسل تدور أحداثه حول ليل (ياسمين عبد العزيز) التي تترك زوجها (خالد سليم) بعد صدمة زواجه السري من امرأة أخرى، لتجد نفسها بعدها غارقة في حب شقيقه، بينما تحاول إخفاء علاقتهما، تكتشف جانبا إجراميا للزوجة الثانية، فتقرر خوض معركة على جبهتي الحب والعدالة.

مسلسل وتقابل حبيب يعرض يومياً طوال شهر رمضان 2025، على قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

إنجي كيوان تكشف عن مشاعرها اتجاه كريم فهمي وتدخل في منافسة مع بسنت شوقي