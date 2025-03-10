شكرا لقرائتكم خبر عن فريق عمل مسلسل الكابتن يحتفل بانتهاء التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى صناع مسلسل الكابتن من تصوير العمل مساء الأحد، واحتفلوا جميعاً بهذا الأمر، إذ لم يعد يفصل المسلسل عن نهايته سوى حلقات قليلة؛ لأنه من المسلسلات الـ 15 حلقة.



مسلسل الكابتن

كانت شهدت بداية الحلقة العاشرة من مسلسل الكابتن القبض على الموظف المثالى في الحى قبل أن يوقع على طلب الموافقة على كشك لطاطا، كما حاول حسام عز الدين "أكرم حسنى" مع الموظف أن يوقع على الطلب وهو مقبوض عليه بينما يرفض لتستمر معاناة حسام ونحس طاطا لتحقيق أمنية روح "سحر" رحمة أحمد.

كما أن الحلقة العاشرة من مسلسل الكابتن شهدت اقتراح سمر "رحمة أحمد" على حسام عز الدين أن يقوم بعمل مول لطاطا بدلا من الكشك في حين يجده موظف ويؤكد له أن أوراق الكشك "خلصانه" وأنه سيوقع الأوراق مع المدير وسيحضر له الأوراق، وجهز حسام عز الدين "أكرم حسنى" لكتب كتابه وينبه على على الأرواح عدم الاقتراب من كتب كتابه على الاطلاق.

والمفاجأة في الحلقة العاشرة من مسلسل الكابتن كانت ملازمة النحس لحسام عز الدين "أكرم حسنى" بعد حضور طاطا لحفل الزفاف، حيث اكتشف أغلب المعازيم أن بطاقاتهم اشخصية غير سارية ومنهم من تعرض للسرقة، خاصة أن الوحيد الذى لديه بطاقة سارية هو "طاطا" ويتعرض لحسام للصدمة لأن اسم طاطا سيظل على قسيمة زواجه طول العمر، ويسكب الشربات على دفتر المأذون.

لتشهد الحلقة العاشرة من مسلسل الكابتن عتاب من الأرواح على حسام عز الدين " أكرم حسنى " بعد أن نبه عليهم بعدم حضور كتب كتابه، بينما تصر الأرواح على حضور كتب الكتاب، خاصة أن المأذون تأخر إضافة إلى المفاجأة الغير متوقعة لـ "طاطا" حيث حضر كتب الكتاب، بينما تظنه سما منولوجوسيت، ويقتنع حسام أن معاناته مع الأرواح أهون بكثير من طاطا.

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