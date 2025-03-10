شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داود فى خطر بسبب الروسى فى مسلسل الشرنقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل الشرنقة، بمحاولة حازم (أحمد داود) التوقف عن تعاطى المخدر، فيشعر بأعراض الانسحاب ويرى هلاوس بصرية، ورغم ذلك يحاول استجماع نفسه لحضور الاجتماع مع تجار المخدرات لتوزيع المخدر الجديد، ويحذر دنيا (سارة أبي كنعان) وأنور (محمد عبده) من أي خطر يمس زوجته وابنته، ويبلغهم أنه ليس في حاجة إلى مخدر منهم، وتنتهي الحلقة بمعرفة الروسي (أيمن الشيوي) أن حازم يتعاون مع المباحث، ويأمر أنور بإيذاء زوجته وابنته.

مسلسل الشرنقة بطولة أحمد داود ويشاركه مريم الخشت، علي الطيب، صبري فواز، محمد عبده، سارة أبي كنعان، ياسر عزت، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب، ومن إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ويتكون المسلسل من 15 حلقة ويعرض حصرياً على منصة Watch it.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي غامض، ويجسد أحمد داود دور محاسب يُدعى حازم يعمل داخل إحدى الشركات الكبرى، ومعروف عنه بين زملاءه التميز والإبداع في عمله، إلا أنه يُفاجئ بممارسات غير قانونية داخل الشركة، ويتطرق لقضية غسيل أموال ليدخل في مواجهات وتتغير حياته رأسًا على عقب، وذلك في أجواء مليئة بالإثارة والتشويق.

ويذكر أن أحدث أعمال أحمد داود هو فيلم الهوى سلطان، الذي حقق نجاحا كبيرا في السينمات وتخطت إيراداته الـ 80 مليون جنيه، ويشارك في بطولته منة شلبي، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، خالد كمال، فدوى عابد، ونورين أبو سعدة، والفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري.

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أحمد داود في مسلسل الشرنقة