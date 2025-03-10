حنة في خطر ونصار يحاول جلب الأموال.. أحداث الحلقة التاسعة من العتاولة2

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 مارس 2025 01:19 صباحاً - تكشف أحداث الحلقة التاسعة عن غضب خضر (طارق لطفي) من شوق (مي القاضي)، لينفّذ هجومًا عنيفًا عليها في الملهى الليلي التي ‏توجد به ردًّا على أفعالها المؤذية تجاه جيجي (ثراء جبيل).‏

"حنة" تواجه الخطر و"شديدة" تسعى للسيطرة

وتواجه حنة (زينة) خطرًا مُحدقًا بعد تعرُّضها لتهديداتٍ من أحد الخارجين عن القانون، ليتدخَّل الحاج عزمي خفاجي (سامي مغاوري) عارضًا عليها ‏الحماية عبر الانتقال معه إلى مكانٍ آمن.

وفي إطارٍ موازٍ، تنسج "شديدة" (فيفي عبده) العدو الخفي للعتاولة مع ابنها يوسف (كريم محجوب) خطةً ماكرةً تستهدف الزواج من شادية ‏‏(مريم الجندي) تحت ستار الحب، وذلك للتغلغل إلى دائرة العتاولة وجمع معلومات تُكشف تحركاتهم.‏

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"العتاولة" و"عيسى الوزان" في الصعيد

وتنتقل الأحداث إلى اجتماعٍ يجمع خضر مع نصار (أحمد السقا) والوزان (باسم سمرة)، حيث يتم الكشف عن تفاصيل عملية استثنائية في ‏قلب الصعيد، وتتمحور حول رماح شبايك – رجل الأعمالٍ الصعيدي الذي يمتلك نفوذًا ماليًّا هائلًا، لكنه يعاني من غياب وريثٍ لثروته. ‏

وتتركز الخطة حول استغلال رماح وعمله في تجارة الآثار غير المشروعة، وإقناعه بأنهم قادرين على فك العمل والسحر الذي أثر عليه ‏وجعله غير قادر على الإنجاب، فيما يعملون على سرقة المقبرة الفرعونية التي توجد بمنزله.‏

رماح يكشف مخطط "العتاولة"

وأثناء وجود العتاولة في الصعيد، يقوم عيسى الوزان (باسم سمرة) بلحظةٌ استثنائية، إذ يُظهر موهبةً غنائيةً لافتة خلال مشاركته في ‏احتفالات مولدٍ صعيدي وذلك للتمويه وإقناع المشاركين بشخصياتهم الجديدة.‏

لكن المفاجأة أن يكتشف رماح في النهاية للمخطط، ما يعقد الأمور ويزيد من التوتر والتشويق لما سوف يحدث في الحلقة القادمة.‏



يمكنك قراءة.. نصار ينقذ عدولة من انتقام عيسى الوزان ويحاول الرجوع لزوجته.. الحلقة الثامنة من العتاولة 2

مسلسل "العتاولة2"

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يُذكر أن أحداث الموسم الثاني من "العتاولة" تدور في إطار من التشويق والإثارة، والمسلسل يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويأتي من بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مي القاضي، ثراء جبيل، هدى الأتربي، ميمي جمال، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبو سريع ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج صادق الصباح.



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