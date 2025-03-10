شكرا لقرائتكم خبر عن جودر 2 الحلقة 9.. وفاء عامر تزور السيدة نفيسة وجودر يمنحها المال لتوزيعه والان مع تفاصيل الخبر

شهد مسلسل جودر 2 الحلقة 9، قيام وفاء عامر والدة جودر "ياسر جلال" بزيارة السيدة نفيسة، وهو ما دفع جودر لمنحها المال لتوزعه على الغلابة والفقراء، واوصي الخادمة فلة بأن تحافظ على والدته أثناء الزيارة حتى لا يوقع بها الدراويش.

وشهدت الحلقة قيام جيهان الشماشرجي "شروق زوجة جودر" بمراجعة حسابات المحل في الفترة التي غاب فيها جودر عن البلد.

وشهدت الحلقة أيضا قيام الداية عايدة رياض بسرد كيف انقذت شروق زوجة جودر من الجبل بعدما خطفها أعداء جودر.

يعرض مسلسل جودر 2 ، بطولة النجم ياسر جلال، ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة DMC وDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية.

يعرض مسلسل جودر 2 على قناة dmc الساعة 12:15 بعد منتصف الليل والإعادة 6.15 صباحا و 12 ظهرا، ويعرض على قناة DMC دراما الساعة 9 مساء، والإعادة الأولى 3 صباحا، والإعادة 4 صباحا، بالتزامن مع عرضه على Watch it.



ويحكى مسلسل جودر 2 قصة "جودر الصياد" التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر ابن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات "ألف ليلة وليلة" حيث تظهر في أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أي عمل فني ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.

مسلسل جودر 2 بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري وعرض الجزء الأول في رمضان 2024.

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ياسر جلال وجيهان الشماشرجي



ياسر جلال