شكرا لقرائتكم خبر عن 400 مليون مشاهدة.. مسلسل حكيم باشا يكتسح مواقع التواصل خلال أول أسبوع من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل مسلسل حكيم باشا للنجم مصطفى شعبان تحطيم الأرقام القياسية ضمن أعلى المسلسلات مشاهدة وشعبية خلال الموسم الرمضاني 2025.

وأظهرت الإحصائيات التي تم رصدها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان تحقيق المسلسل رقما قياسيا لإجمالي المشاهدات بلغ نحو 400 مليون.

وبحسب الإحصائيات فقد بلغ إجمالي المشاهدات على موقع فيس بوك نحو 280 مليون بإجمالي وصول نحو 75 مليون، فيما بلغ إجمالي التفاعلات قرابة 8 ملايين.

وفيما يخص تطبيق "تيك توك" فقد بلغت مشاهدات الفيديو نحو 120 مليون، بإجمالي إعجابات نحو 6 ملايين، فيما بلغ إجمالي التعليقات 300 ألف، والمشاركات نحو 500 ألف.

مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل حكيم باشا على قناة CBC في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 12:15 صباحاً والإعادة الثانية 3 مساء، وعلى CBC دراما يعرض في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الأولى 1 ونصف صباحا، والإعادة الثانية 6 صباحا والإعادة الثالثة 10 ونصف صباحا.

ويعرض على قناة الحياة في تمام الساعة 9:30 مساء، والإعادة الأولى 2:30 صباحا والإعادة الثانية 9:30 صباحاً، و1:15 ظهراً، بالإضافة إلى منصة Watch it الرقمية.

قصة مسلسل حكيم باشا

تدور أحداث مسلسل حكيم باشا في اطار صعيدي حيث حكيم الذى يتولى تجارة عمه في الآثار ولكن سرعان ما تشتعل نيران الغيرة وتبدأ المؤامرات من جانب أولاد العم بسبب الثروة ويشعل الطمع والحقد والغيرة نيران النهاية في عائلة الباشا وكبيرها حكيم.

أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

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