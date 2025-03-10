شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 9.. منذر ريحانة يصفع دينا فؤاد بعد اتهامها بالسرقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث قام سليم" منذر ريحانة" بصفع غزل" دينا فؤاد" بالقلم على وجهها، بعدما إتهمتها برنسة " سهر الصايغ" بسرقة عقدها الذهب، وحذرته صفا" هاجر الشرنوبي" أن حكيم لم يرضى بذلك، ولكنه قام بأخذها بالقوة خارج القصر لمعاقبتها على فعلتها.

وكشفت الحلقة التاسعة من مسلسل حكيم باشا، أحداث مثيرة، حيث دبرت برنسة" سهر الصايغ" مكيدة لغزل" دينا فؤاد"، وذلك بمساعدة لومة" يارا قاسم" التي وضعت لها عقد ذهب في حقيبتها، ثم قامت برنسة بفضحها في القصر بحضور كل العائلة، وأقسمت غزل أنها لم تأخذ شيء وأن هذه مكيدة دبرت لها ولكن لم يصدقها أحد.

وأشعلت برنسة" سهر الصايغ" الغيرة والغضب في قلب لومة " يارا القاسم" بعدما شاهدوا غزل " دينا فؤاد" تتحدث مع صفا" هاجر الشرنوبي"، بحميمية، وذلك خلال أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل حكيم باشا للنجم مصطفى شعبان، حتى قررت لومة أن تقف في صف برنسة وأخوتها ضد غزل، ولكنها حذرتها إذا أصاب حكيم مكروه لن تسكت.

كما شهدت الحلقة التاسعة؛ الكثير من الأحداث، حيث دار حوار مؤثر بين غزل" دينا فؤاد" وصفا" هاجر الشرنوبي" حينما كانت صفا تعلمها كيف تتعامل مع رضيعها، وسط دهشة غزل لأنها تعلم أن صفا لم تنجب فكيف علمت كل ذلك، وأفصحت لها صفا أنها كانت تتعلم مع كل مولود يولد في القصر، وبكت غزل التي كشفت لها أن الحياة دائما كانت تظلمها ولم تجد من تبوح له بأي شيء وتشعر أن الله عوضها بها.

أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

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