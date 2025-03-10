شكرا لقرائتكم خبر عن ولاد الشمس الحلقة 10.. محمود حميدة يساوم أحمد مالك بوالدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل ولاد الشمس الحلقة 10، بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، والذى يعرض على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it الرقمية ضمن مسلسلات رمضان 2025، ذهاب عبيد" مينا أبو الدهب إلى "بابا ماجد" محمود حميدة، وحاول تهدئته بعد حبسه في غرفة التأديب، وطلب منه "ماجد" أن يحضر له هاتفه.

ذهب "عبيد" لإحضار الهاتف وأثناء خروجه من غرفة نوم أمسك به "ولعة ومفتاح" أحمد مالك وطه دسوقي، وأخذوا منه الهاتف ومكثوا بغرفة "ماجد" حتى اليوم التالى.

انتقل المشهد بعد ذلك إلى طلب "ماجد" من عبيد" أن يحضر "ولعة" أحمد مالك يتحدث معه في شيء، وبعد حضور أخبره بأن والدته ما زالت على قيد الحياة، ويبدو أن "ماجد" سيقرر مساومة "ولعة" على والدته مقابل إخراجه، وهو ما ستكشفه الحلقة المقبلة

قصة مسلسل ولاد الشمس



ويسلط مسلسل ولاد الشمس الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصيتي ولعة ومفتاح، اللذين نشآ فى دار أيتام وما زالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهما السن القانونية للخروج منها، وهما شخصان مختلفان في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقة لصالحه.

أبطال مسلسل ولاد الشمس



مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

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