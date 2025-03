شكرا لقرائتكم خبر عن فهد البطل الحلقة 9.. لوسى "فايزة الشبح" تحاول تجنيد العوضي لصالحها ضد التمساح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 9 من مسلسل فهد البطل تطور الأحداث بعدما طلبت لوسى "فايزة الشبح" من عصام السقا "ريكو" أن يطلب من فهد أن يعمل لصالحها ويتجسس على توفيق التمساح، وذلك أملاً في رد الضربة الذى وجهها لها بعدما أدخلها السجن في الحلقة الماضية عقب دس أموال مزورة لها.

كانت شهدت الحلقة الـ 9 من مسلسل فهد البطل إرسال والدة فهد له الطعام بعد مشاهدتها المشاجرة التي جمعته مع أحمد عبد العزيز "غلاب" وهو ما جعلها تشفق عليه، ولكنه رفض وتساءل بعدما رأى زوجته الأولى عن سر موافقتها على السماح له بالزواج.

وحتى الآن لم تعلم والدته بأنه هو ابنها، كما لم يعلم هو بشأن زواج والدته من قاتل أبيه والسبب في تشردهم.

مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل فهد البطل على قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحا، بينما يعرض على on دراما في تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضها 12 ظهرا، و4:30 مساء.

ويعرض على قناة الحياة مسلسل فهد البطل الحلقة في تمام الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى 5:00 صباحا، والإعادة الثانية 10:45 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

قصة مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

