شكرا لقرائتكم خبر عن ولاد الشمس الحلقة 10.. ولعة ومفتاح يضربان بابا ماجد بعد تأكدهما من قتله قطايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل ولاد الشمس الحلقة 10، بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، والذى يُعرض على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it الرقمية ضمن مسلسلات رمضان 2025، اتصال أحد أطفال دار الأيتام بـ"ولعة ومفتاح" أحمد مالك وطه دسوقي، وأخبرهم بأن "ماجد" محمود حميدة أجبرهم على العمل في المخدرات مرة أخرى.

وأخبرهم الطفل أيضا بأنهم مفتقدون "قطايف" وأن يوم وفاته كان خارجا من مكتب "بابا ماجد" سعيدا وقلنا له أن يأكل معنا، ولكنه أخبرنا بأن "بابا ماجد" أطعمه"، ليتأكدا من أنه المتسبب في وفاته، وذهب "ولعة ومفتاح" للدار وقاما بضرب "ماجد" محمود حميدة وقاما بحبسه في غرفة التأديب.

ويسلط مسلسل ولاد الشمس الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصيتي ولعة ومفتاح، اللذين نشآ فى دار أيتام وما زالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهما السن القانونية للخروج منها، وهما شخصان مختلفان في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقة لصالحه.

قصة مسلسل ولاد الشمسأبطال مسلسل ولاد الشمس

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

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