وتقابل حبيب الحلقة 9.. طلاق ياسمين عبد العزيز واحتفال نيكول سابا

فارس يعاتب شقيقه حازم ويعطيه نصيحة

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صدمة ليل من خبر ابن يوسف ورقية

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مسلسل "وتقابل حبيب"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 مارس 2025 11:48 مساءً - تسارعت وتيرة الأحداث في الحلقة التاسعة من مسلسل ""، بعد رفض يوم () إعطاء البنات إلى ليل () إلا عندما تدخل الفيلا والتحدث معها، وتوافق ليل على الجلوس معه وتؤكد على رغبتها في الطلاق ولا شيء آخر، ليعرض عليها يوسف أن يطلقها ولكن تبقى في الفيلا مع البنات ويغادر هو للإقامة مع والده ووالته وترفض ليل ذلك.وخلال الحلقة عاتب فارس (كريم فهمي) شقيقه حازم ()، حيث على ما فعله مع ليل وبناتها وكيف وافق على إصابة البنات بالذعر، ليدافع خالد عن نفسه بأنه كان مجبرًا على فعل ذلك، وأنه لا يستطيع الاعتراض مثله، ليؤكد فارس لخالد أنه يخشى عليه أن مثل شقيقهما يوسف الذى استسلم وأصبح يقوم بكل شىء خطأ حتى أصبح يقتنع أنه صواب.يمكنكِ قراءة.. السجن يجمع أبطال مسلسلات رمضان 2025 وهؤلاء أبرز المحبوسينوشهدت الحلقة التاسعة اجتماع عائلتي ليل ويوسف من أجل إنهاء إجراءات الطلاق وبالفعل تم الطلاق بين ليل ويوسف، وعلى الجانب الآخر تحتفل رقية العسكري (نيكول سابا) بخبر طلاق ليل ويوسف بفرحة هستيرية في وجود شقيقتها كاريمان () التي تعترف لأختها باعجابها بفارس لتعدها رقية بتزويجها له عندما تذهب إلى منزل أبو العزم.ترضخ ليل لشروط يوسف وتستمر في البقاء في فيلا أبو العزم مع بناتها، إلا أنها تتعرض لصدمة شديدة بعدما اكتشفت أن يوسف متزوج من رقية منذ سنوات وله ابن منها، وجاء ذلك بعدما أعلنت رقية في منشور على فيسبوك وأبلغت فرح () بذلك، لتنهار وتصر على مغادرة الفيلا ولكن يقوم جدها بتهدئتها ويقنعها أن المهم حصولها على جميع حقوقها الشرعية.بعد مرور 10 أيام من الطلاق يلتقي فارس ليل ويبلغها بمعاناته مع آدم لتعرض عليه أن يتركه معها في المنزل ليكون بجانب بناتها حتى يخرج من الحالة التي وصل لها، وبالفعل تحسنت أحوال آدم بوجوده مع ليل، وحان وقت حفل المدرسة وخلال الحفل يجد فارس نفسه في موقع مؤثر بعدما طلب القائمون على الحفل صعود أم كل طفل لالتقاط الصور التذكارية، لتحضر ليل فجأة وتكون بجانبه.يمكنك قراءة أيضاً.. عمرو سعد وأحمد مالك يبحثان عن والدتهما في رمضان 2025بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبوباشا، إنجي كيوان، أحمد عبد الله، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».