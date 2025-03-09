نجوى كرم :" المعلّم Google الأجيال" .. والجمهور يعلق

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الفنانة اللبنانية نجوى كرم رسالة بمناسبة عيد المعلم، متوجهة بالشكر إلى كافة أساتدتها الذين أعطوها ولو حرفاً واحداً، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وعلقت كرم قائلة :"كان المعلّم وسيظلّ Google الأجيال، لأن له الفضل الكبير على ثقافة المجتمع والأوطان، شكرا لكل أساتذتي الذين أعطَوني ولو حرفاً واحداً".

متابعو كرم إنهالوا بالتعليقات، مشيرين إلى أنها معلمة بالفن والرقي، وجاء فيها :"أجمل معلمة نتتعلم حب وصادق وفاء وكل عام وانتي بالف خير اغلى نجوى"،"إنتِ أهم معلمة بالحياة علمتينا نحب الوطن علمتينا شو يعني كرامة وعلمتينا نحب الآخرين ونحب الخير للجميع علمتينا كيف نكون فعاليين بالمجتمع وما نكون نكرة شكراً لوجودك في حياتنا"، وغيرها.



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