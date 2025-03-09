بيانكا بالتي تتحدث عن تجربتها مع مرض السرطان

ميرنا وليد - بيروت - أوضحت بيانكا بالتي كيف أن فقدان شعرها بسبب علاج السرطان "منحها قوى" حيث تعلمت تجاهل معايير الجمال.



اختارت عارضة الأزياء البالغة من العمر 40 عامًا، حلق رأسها و"استعادة السيطرة" عندما بدأت العلاج الكيميائي.

اكتشفت بيانكا أنها مصابة بسرطان المبيض في المرحلة 3C - مما يعني أن المرض انتشر إلى خارج الحوض - بعد دخول غرفة الطوارئ بسبب "ألم في البطن" العام الماضي.

أكملت العلاج الكيميائي في 27 يناير وحضرت منذ ذلك الحين مهرجان سانريمو الموسيقي في إيطاليا وحفل Vanity Fair Oscar في لوس أنجلوس هذا الشهر.

وفي حديثها في مقابلة مع صحيفة The Times، أوضحت بيانكا: "بطريقة ما، أعطاني فقدان شعري قوى، لأنني لا أتنافس لأكون الفتاة الأكثر جاذبية لقد جردني من الكثير من الحواجز، ليس لدي ما أثبته، أحيانًا كنت أنظر إلى نفسي في المرآة وأرى أنني فقدت شعري وحاجبي ورموشي وكل شيء، وقد يصبح الأمر أكثر، لكنني أعتقد أنني حولت كل هذا إلى شيء تمكيني."