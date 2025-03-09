دينا فؤاد: أخشى مقارنة دوري في مسلسل حق عرب بـ"حكيم باشا"

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القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة دينا فؤاد تفاصيل مشاركتها في مسلسل "حكيم باشا" و"حق عرب"، وكواليس مشاركتها في مسلسل "الاختيار".

وقالت دينا فؤاد من خلال برنامج "الوش التاني" مع الإعلامي أحمد شوبير عبر إذاعة إون سبورت إف إم، عن تفاصيل دورها في مسلسل حكيم باشا : "أشارك مع الفنان مصطفى شعبان في مسلسل حكيم باشا، وأحب أن أشكر الشركة المتحدة وشركة سينرجي مع تامر مرسي على كل ما يقدموه لنا من خدمات للمسلسلات".

وأضافت دينا: "حكيم باشا عمل درامي صعيدي كبير مليء بالصراعات وإنتاج ضخم و أشكر كل صناع العمل بداية من المخرج أحمد خالد أمين والمؤلف محمد الشواف والمنتج الفني عمر الدرديني والمنتج تامر مرسي، وأنا أجسد دور قوي أخشى أن يقارنه الجمهور بدوري في حق عرب.

واستكملت دينا: "جسدت في حق عرب دور قوى ومحوري و في حكيم باشا أجسد دور قوي ومحور أحداث أساسية في المسلسل ومفاجأة ولا يوجد فرق كبير بين مصطفى شعبان و أحمد العوضي لأن الاتنين متواضعين ومحترمين ويساعدوا الجميع وربنا يكرمهم في أعمالهم".

واختتمت دينا فؤاد: "شاركت مع أحمد العوضي في مسلسل الاختيار وظهرت بدور زوجته، ولم أشعر بالخوف من الدور لأن الفن عبارة عن رسالة"،كما أكدت على تقديم أمير كرارة رسالة هامة من خلال دور المنسي في مسلسل "الاختيار".

وعن أهم تكريم في حياتها قالت دينا فؤاد: "أهم تكريم في حياتي هو تكريمي في احتفالات أكتوبر العظيم من قبل الرئيس السيسي على دور نسرين عشماوي".



دينا فؤاد أخشى مقارنة دوري في حق عرب وحكيم باشا.. وأعظم تكريم لي من الرئيس السيسي



