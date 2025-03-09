شكرا لقرائتكم خبر عن وتقابل حبيب الحلقة 9.. طلاق ياسمين عبد العزيز وخالد سليم والان مع تفاصيل الخبر

تطورت الأحداث في الحلقة التاسعة من مسلسل وتقابل حبيب، حيث حضر المستشار رؤوف وهبة جد ليل (ياسمين عبد العزيز) إلى فيلا أبو العزم للاتفاق مع عبد العزيز أبو العزم (صلاح عبد الله) على طلاق ليل من يوسف (خالد سليم) ويتم الاتفاق على كل شىء ويحضر المأذون الذي ينهى الإجراءات.

على الجانب الآخر تنتظر رقية العسكري (نيكول سابا) سماع خبر طلاق يوسف وليل سط حماسة شديدة، حتى نحتفل بهذا الحدث المنتظر بالنسبة لها، فيما تكشف أختها كاريمات العسكرى (إنجى كيوان) لها أنها معجبة بفارس (كريم فهمى) وتريد الذهاب معها إلى منزل أبو العزم فيما بعد لتعدها رقية بأنها ستحاول تزويجه لها.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 9

وخلال أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل وتقابل حبيب اجتمعت عائلة أبو العزم مع فارس، لتوجيه اللوم والعتاب له على تصرفه مع ليل ومساعدتها للخروج من الفيلا بصحبة أبنائها، حيث يرون أن ما فعله فارس تصرف ضد مصلحة العائلة.

يرفض فارس أي لوم أو عتاب في هذا الموضوغ تماما لأنه يرى ما فعله هو الصواب كما أبدى تأييده لموقف ليل تجاه عائلته، فيما يؤكد عبد العزيز أن أولاد العائلن لن يتم تربيتهم بعيدا عنهم وتدعم إجلال ذلك وتوافق على طلاق ليل ولكن بشرط استمرار بقاء البنات في فيلا أبو العزم.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب يعرض يومياً طوال شهر رمضان 2025، على قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.



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مسلسل وتقابل حبيب