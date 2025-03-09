شكرا لقرائتكم خبر عن وتقابل حبيب الحلقة 9.. نيكول سابا تحتفل بطلاق ياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل وتقابل حبيب العديد من الأحداث المثرة والمشوقة، حيث أظهرت رقية العسكرى (نيكول سابا) مزيدا من القلق بسبب عودة ليل (ياسمين عبد العزيز) لمنزل يوسف (خالد سليم) وخوفها من التأثير عليه حتى لا يطلقها، كما تخطط رقية للانتقال لمنزل أبو العزم والحياة فيه بدلا من "ليل".

وتعليقا على حالة القلق والترقب قالت لها "إنجي كيوان- كريمان" إنها لأول مرة تراها تحب أحد بهذه الطريقة لتجيب رقية بأنها تحبه أكثر من أي شيء في حياتها، وبعد أن تعرف رقية بخبر طلاق ليل وخالد بعد إصرار ياسمين عبد العزيز على الطلاق، تفرح رقية فرحة هستيرية وتنطلق في حياتها وسط فرحة ضخمة جعلتها تغير حياتها وتقبل على ممارسة الرياضة مع يوسف.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 9

وخلال أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل وتقابل حبيب، حضر المستشار رؤوف وهبة (رشوان توفيق) جد ليل إلى فيلا أبو العزم للاتفاق مع عبد العزيز أبو العزم (صلاح عبد الله) على طلاق ليل ويتم الاتفاق على كل شىء ويحضر المأذون الذي ينهى الاجراءات.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب يعرض يومياً طوال شهر رمضان 2025، على قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.

مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبوباشا، إنجي كيوان، أحمد عبد الله، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

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مسلسل وتقابل حبيب