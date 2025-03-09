شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة حول انفصال جورج كلونى وأمل علم الدين ورقم ضخم سيدفع بعد الطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن سنوات الحب بين الثنائى جورج كلوني وأمل علم الدين بدأت في الانتهاء، إذ أشار أكثر من تقرير عالمي مؤخراً بشأن اقتراب انفصال الثنائى.

فقد ذكرت التقارير أن الثنائي منشغلان منذ فترة بأعمال كل منهما، وهو ما أثر على علاقتهما التي كانت صلبة للغاية، بعدما كانا من أشهر الثنائيات حول العالم لسنوات، خاصة أن كلوني يصور مسرحية في نيويورك، بينما تعيش أمل من أجل مزاولة المحاماة في مكتبها داخل بريطانيا، وهو ما جعل هناك فجوة بين الثنائي.

كلوني وأمل علم الدين لم يظهرا سوياً منذ فترة طويلة عكس ما كان شائعا، ولكن التقارير نفسها أكدت أن احتمالية الانفصال رسمياً صعبة للغاية، خاصة أنها ستكلف جورج كلوني ثروة ضخمة.

علاقة الثنائي التي امتدت لزواج 11 عاما ستكون حديث الساعة حالة الانفصال برقم يصل إلى 300 مليون دولار يدفعها كلوني طبقاً للإجراءات القانونية في حالات الطلاق.