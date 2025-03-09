شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 9.. جنا صلاح تخبر مي عز الدين بزواجها سرا من دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تذهب شروق (جنا صلاح) خلال أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 9، إلى ميار (مي عز الدين) وتخبرها بزواج أسعد (دياب) منها منذ 3 سنوات، وأنهما سيعلنان زواجهما قريبا، وسط ذهول ميار.

وكانت الحلقة 9 من مسلسل قلبي ومفتاحه شهدت خروج محمد (اسر ياسين) من الحبس وإخلاء سبيله بكفالة 20 ألف جنيه في تهمة حيازة مخدرات، بعدما وجد المحامي فيديو لبكار بجوار السيارة وظهر من خلاله أنه يضع بها الحشيش لمحمد، ومن المنتظر الإعلان عن برائته.

مواعيد عرض مسلسل قلبي ومفتاحه



يعرض مسلسل قلبي ومفتاحه يوميا في النصف الأول من رمضان على قناة on في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة 8 صباحا، بينما يعرض على شاشة قناة on دراما في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 6 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية .

أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه



مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين، ومي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم،، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم من الفنانين، تأليف تامر محسن ومها الوزير، مخرج وحدة ثانية وائل فرج، إخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

قصة مسلسل قلبي ومفتاحه

ويناقش مسلسل قلبي ومفتاحه فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية محمد عزت سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من أسعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج مما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.



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مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 9.. جنا صلاح تخبر مي عز الدين بزواجها سرا من دياب



مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 9.. جنا صلاح تخبر مي عز الدين بزواجها سرا من دياب