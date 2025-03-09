شكرا لقرائتكم خبر عن الحكاية مكملة حتى لو فى السر.. علاقة مى عز الدين بآسر ياسين في قلبي ومفتاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه تطور العلاقة تدريجيا بين ميار (مي عز الدين) بمحمد عزت (اسر ياسين)، إذ ذهبت إليه ميار خلال الحلقة الماضية إلى الحبس للاطمئنان عليه دون خوف من تعقب أحد رجال أسعد (دياب) لها.

وخلال أحداث الحلقة 9 من مسلسل قلبي ومفتاحه، وبعد خروج محمد من الحبس، اتصلت عليه ميار معبرة عن سعادتها البالغة بخروجه، وأثناء حديثهما يفاجئها محمد بوقوفه أسفل منزلها، لتخرج مسرعة للبحث عنه، إلى جانب إخبارها أنه افتقدها بشدة وتجاوبها مع حديثه، ولكن تظل علاقتهما في النهاية سرا خوفا من أسعد وما قد يفعله بهما أو أن ينفذ تهديده بأخذ ابنها منه.

يذكر أن أحداث الحلقة 9 من مسلسل قلبي ومفتاحه انتهت بمعرفة ميار بزواج أسعد (دياب) من شروق (جنا صلاح) من خلال ذهاب شروق إليها في منزلها، لتخبرها أنهما متزوجان منذ 3 سنوات، وأنهما سيعلنان زواجهما قريبا، وسط ذهول ميار.

مواعيد عرض مسلسل قلبي ومفتاحه



يعرض مسلسل قلبي ومفتاحه يوميا في النصف الأول من رمضان على قناة on في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة 8 صباحا، بينما يعرض على شاشة قناة on دراما في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 6 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية .

أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه



مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين، ومي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم،، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم من الفنانين، تأليف تامر محسن ومها الوزير، مخرج وحدة ثانية وائل فرج، إخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

قصة مسلسل قلبي ومفتاحه

ويناقش مسلسل قلبي ومفتاحه فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية محمد عزت سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من أسعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج مما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.



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الحكاية بينا مكملة حتى لو في السر..علاقة مي عزالدين باسر ياسين في قلبي ومفتاحه



الحكاية بينا مكملة حتى لو في السر..علاقة مي عزالدين باسر ياسين في قلبي ومفتاحه