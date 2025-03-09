شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 9.. مصطفى شعبان يصطحب ابنه لمقبرة ثروته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة التاسعة من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، باصطحاب حكيم باشا لابنه الرضيع لمقبرة الآثار، وقبل دخوله المقبرة قام بعمل شفرة فك الألغام حتى يبطلها، وتحدث حكيم لولده مؤكداً أنه يعرف أن عمره قصير بسبب كثرة عداواته، وقال له إن كل ما في المقبرة سيصبح ملكه بعدما يموت، وكان يتربص له الإرهابيون خارج المقبرة، الذين اندهشوا كيف له أن يدخل ويخرج دون أن تنفجر ألغام.

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان العديد من الأحداث، حيث يعيش ياسين "ميدو عادل" مأساة بسبب عدم معرفته بهوية والده، وكان يظن أنه كلما كبر في السن قلت تلك المأساة ولكن الحقيقة جاءت غير ذلك، حيث إن شعوره بالقهر يزيد، وكان جده الذي كتبه باسمه يحاول مواساته ولكن دون جدوى.

ذهب غراب "أحمد فهيم" إلى ياسين "ميدو عادل" في منزله، بحجة أنه كان صديق ابنه منذ الدراسة، وطلب منه أن يجلسا سويا وهنا عرض عليه أن يبيع حكيم "مصطفى شعبان" ويعمل معه، ويشاركه في كل أعماله، وقال له ياسين إنه ليس خائنا، ولكن غراب حاول أن يقنعه بشتى الطرق تارة بالترهيب وتارة بالإغراء، واتفق معه ياسين على أنه سوف يرد عليه لاحقا بخصوص هذا العرض.

حاولت غزل "دينا فؤاد" أن تخضع لجميع الأوامر التي تمليها عليها برنسة "سهر الصايغ" من تنظيف القصر وتحضير الطعام، وكانت جميع ردودها منمقة عليها، حتى أن برنسة لم تعرف كيف تضايقها، فلم تجد سوى إهانتها عن طريق أكل اللب ورميه على الأرض وتأمرها بأن تقوم بلمه من على الأرض، وبرغم كسرة غزل إلا أنها خضعت لأمرها تجنباً للمشاكل.

استيقظ حكيم باشا "مصطفى شعبان" خلال أحداث الحلقة الثامنة من المسلسل، على كابوس، حيث رأى في منامه حنش بجانب طفله الرضيع، وقام الحنش بعض الطفل أثناء بكائه، فقام مفزوعا من جانب لومة "يارا قاسم" ليدخل لغزل ويحمل طفله ويطمئن قلبه عليه، واستيقظ كل من في القصر بسبب فزعته، وقرر حكيم أن يكمل نومه بجانبه.

أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

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