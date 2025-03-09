شكرا لقرائتكم خبر عن أثينا الحلقة 9.. ريهام حجاج تبحث عن أسباب انتحار شباب الجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل أثينا من بطولة ريهام حجاج، بحث نادين (ريهام حجاج) عن خيوط جديدة في برنامج أثينا الذي يتسبب في انتحار شباب الجامعة، والتقت نادين بإحدى الطالبات العاملات في البرنامج.

كما أسفرت الحلقة عن اتهام إيمان السعداوي (سوسن بدر) عميدة الجامعة مروان (علي السبع) بتسريب الامتحانات، وتتفق مع والده على أن يدفع أموالا كثيرة كي لا يتم وقف نجله عن دخول الجامعة.

وعلى جانب آخر، تفكر نادين في العودة لتغطية الحرب على الجبهة ولكن يرفض صديقها اليوتيوبر يوسف (أحمد مجدي) هذه الفكرة، ويكشف الأخير في فيديو جديد له على يوتيوب تفاصيل عمل الدكتور صلاح يزن في الأدوية الفاسدة، ويعود السبب في ذلك إلى معاناته من أزمة مالية.

فيما تتواصل نادين مع سليمان (يوسف عثمان) وهو أحد أصدقاء شقيقتها مي (جنى الأشقر)، في محاولة لمعرفة منه أي جديد عن تفاصيل برنامج أثينا.

كما كشفت الحلقة السبب الحقيقي وراء انتحار محمود صديق مي، بعد مشادة بينه وبين سوسن بدر مديرة الجامعة بعد رفضها لمشروع التخرج الخاص به، وهذا الذي جعل مي تلحق به وتقرر إنهاء حياتها.

قصة مسلسل أثينا

مسلسل أثينا دراما نفسية يتناول تأثير تطور التكنولوجيا على المجتمع خاصة جيل الشباب، كما أنه يتناول كيف يمكن أن نتعرض لنوع من أنواع التلاعب، سواء كان بشريا أو غير بشري، وكيف يمكن لهذا التطور أن يؤذينا كبشر، فكلمة "أثينا" ترمز لفكرة العدالة، وتجسد البطلة ريهام حجاج شخصية مراسلة صحفية، فالعالم يبدو لنا وكأنه في منتهى القسوة، فالمسلسل يتحدث بشكل عام عن فكرة العدل.

ومجهود آخر في البحث عن تفاصيل الذكاء الاصطناعي هذا العالم الذي من الممكن أن ترى به تطورات مختلفة كبيرة جدا في القريب العاجل في المجتمع الذي نعيش به، والسؤال المهم في المسلسل هو هل نحن مؤهلون لذلك أم لا؟ وهذا كان من التحديات النفسية الكبيرة أثناء الكتابة.





أبطال مسلسل أثينامسلسل أثينا يتكون من 15 حلقة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، دونا إمام، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

أثينا الحلقة 9 .. ريهام حجاج تبحث عن أسباب انتحار شباب الجامعة وتفكر في العودة للعمل الصحفي



أثينا الحلقة 9 .. ريهام حجاج تبحث عن أسباب انتحار شباب الجامعة وتفكر في العودة للعمل الصحفي