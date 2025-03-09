شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل أثينا الحلقة 9.. دونا إمام ترقص وتأكل على أغنية "هاتلنا بالباقى لبان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث مروان "على السبع" خلال أحداث الحلقة التاسعة، من مسلسل أثينا الذى يُعرض على قناة الحياة، مع داليدا "دونا إمام" عن إمكانية تخلص الشخص من حياته، وأكدت داليدا أنه على الرغم من أنه سهل التنفيذ، فإنه صعب من حيث الفكرة.

وقالت لمروان: "هل من الممكن ما حدث لمى وآدم يكون هدفه أن يلفت انتباهنا، وأن الحياة لا تقتصر على الجامعة والامتحانات والمذاكرة؟" وتحدث آدم عن فيديوهات تظهر له كثيرا عن نهاية العالم، وأشارت داليدا إلى أنه طالما العالم سوف ينتهي بأي شكل، فلنفعل ما نريده وننبسط، لتذهب للأكل بعد ما كانت تخشى الأكل وترقص على أغنية "هاتلنا بالباقى لبان" لفريق كايروكى وفى بداية مقطع الأغنية "لو بكرة نهاية العالم هنزل أفول عربيتى".

مواعيد العرض والإعادة



ويعرض مسلسل أثينا بطولة ريهام حجاج في تمام الساعة 8:15، والإعادة 1:15 مساء.

قصة مسلسل أثينا

مسلسل أثينا دراما نفسية يتناول تأثير تطور التكنولوجيا على المجتمع خاصة جيل الشباب، كما أنه يتناول كيف يمكن أن نتعرض لنوع من أنواع التلاعب، سواء كان بشريا أو غير بشري، وكيف يمكن لهذا التطور أن يؤذينا كبشر، فكلمة "أثينا" ترمز لفكرة العدالة، وتجسد البطلة ريهام حجاج شخصية مراسلة صحفية، فالعالم يبدو لنا وكأنه في منتهى القسوة، فالمسلسل يتحدث بشكل عام عن فكرة العدل.

ومجهود آخر في البحث عن تفاصيل الذكاء الاصطناعي هذا العالم الذي من الممكن أن ترى به تطورات مختلفة كبيرة جدا في القريب العاجل في المجتمع الذي نعيش به، والسؤال المهم في المسلسل هو هل نحن مؤهلون لذلك أم لا؟ وهذا كان من التحديات النفسية الكبيرة أثناء الكتابة.



أبطال مسلسل أثينا



مسلسل أثينا يتكون من 15 حلقة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، دونا إمام، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.



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