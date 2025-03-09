شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 9.. مشهد مؤثر بين دينا فؤاد وهاجر الشرنوبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان؛ الكثير من الأحداث، حيث دار حوار مؤثر بين غزل "دينا فؤاد" وصفا "هاجر الشرنوبي" حينما كانت صفا تعلمها كيف تتعامل مع رضيعها، وسط دهشة غزل لأنها تعلم أن صفا لم تنجب فكيف علمت كل ذلك، وأفصحت لها صفا أنها كانت تتعلم مع كل مولود يولد في القصر، وبكت غزل التي كشفت لها أن الحياة دائما كانت تظلمها ولم تجد من تبوح له بأي شيء وتشعر أن الله عوضها بها.

وكانت قد قامت الشرطة بنصب كمين في طريق العودة لحكيم باشا "مصطفى شعبان" وذلك خلال أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل حكيم باشا، وبالفعل أوقف الضابط السيارة، وأمر العساكر بتفتيشها، وكان حكيم يسأله عن السبب لكنه لم يجبه، وأخرج العساكر حقيبة كبيرة مليئة بالآثار، وأمر الضابط أن يأخذوا حكيم باشا إلى سيارة الشرطة دون أن يعطوا فرصة له للحديث.

كشفت الحلقة التاسعة من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث طلب غراب "أحمد فهيم" من سليم "منذر رياحنة" أن يبلغ ضابط الشرطة، بصفقة الآثار التي سيشتريها حكيم باشا، وبالفعل لم يتردد سليم من الإبلاغ عنه، فقامت الشرطة بنصب كمين له عند عودته من سوهاج.

وكانت قد شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل حكيم باشا، الكثير من الأحداث، حيث تواصل حكيم باشا مع أصحاب مقبرة الآثار بسوهاج، واتفق معهم على السعر، وحذرهم بأنهم لو باعوها لغراب ورجاله سوف تقوم الحرب بينهم، وأثناء توجهه لسوهاج قابل غراب "أحمد فهيم" وواصل "رياض الخولي" وأكد لهم أنه سيذهب ليشتري المقبرة، وقال له إن واجبه في البلد قد انتهى، وعليه أن يأمر رجاله بأن ينصرفوا عن البلد.

أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

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