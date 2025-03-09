شكرا لقرائتكم خبر عن ولاد الشمس الحلقة 10.. محمود حميدة يعيد الأطفال الأيتام للعمل في المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل ولاد الشمس الحلقة 10، بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، والذى يعرض على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it الرقمية ضمن مسلسلات رمضان 2025، حديث "ماجد" محمود حميدة مع الأطفال بدار الأيتام وأخبرهم أن في اليوم التالي سيشهد عقد قران "عبيد" و"أمينة" وطلب منهم العودة للعمل مرة أخرى في المخدرات.

ذهب "ولعة" أحمد مالك لمقبرة "قطايف" وتحدث إليهووعده بأنه سيفتح المكتبة التي كان يتمناها كما سيقرأ الكتب التي قرأها، وانتقل المشهد إلى حديث "مفتاح" طه دسوقي لـ "عبيد" والذ سخر من نيته للزواج في الوقت حاليا رغم وفاة "قطايف".

وشهدت الحلقة حديث "ولعة ومفتاح" أحمد مالك وطه دسوقي بخصوص قرار "ماجد" بزواج "عبيد" مينا أبو الدهب و"أمينة" دنيا ماهر، رغم وفاة "قطايف منذ أيام قليلة.

واستكمل المشهد بقرار "ولعة ومفتاح" بأن "ماجد" ستكون أخرته على يدهما، وجاءت "سحر" فرح يوسف وعنفت "ولعة" بسبب حديثه مع ابنها "سيد" واقناعه بالزواج منها، وطلبت منه عدم رؤيته مرة أخرى.

قصة مسلسل ولاد الشمس

ويسلط مسلسل ولاد الشمس الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصيتي ولعة ومفتاح، اللذين نشآ فى دار أيتام وما زالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهما السن القانونية للخروج منها، وهما شخصان مختلفان في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقة لصالحه.

أبطال مسلسل ولاد الشمس

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

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