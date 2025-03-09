شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 9.. منذر رياحنة يبلغ الشرطة عن مصطفى شعبان بسبب الآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة التاسعة من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث طلب غراب" أحمد فهيم" من سليم" منذر رياحنة" أن يبلغ ضابط الشرطة، بصفقة الآثار التي سيشتريها حكيم باشا، وبالفعل لم يتردد سليم من الإبلاغ عنه، فقامت الشرطة بنصب كمين له عند عودته من سوهاج.

وكانت قد شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل حكيم باشا، الكثير من الأحداث، حيث تواصل حكيم باشا مع أصحاب مقبرة الآثار بسوهاج، واتفق معهم على السعر، وحذرهم بأنهم لو باعوها لغراب ورجاله سوف تقوم الحرب بينهم، وأثناء توجهه لسوهاج قابل غراب "أحمد فهيم" وواصل "رياض الخولي" وأكد لهم أنه سيذهب ليشتري المقبرة، وقال له إن واجبه في البلد قد انتهى وعليه أن يأمر رجاله بأن ينصرفوا عن البلد.

وبدأت الحلقة، باصطحاب حكيم باشا لابنه الرضيع لمقبرة الآثار، وقبل دخوله المقبرة قام بعمل شفرة فك الألغام حتى يبطلها، وتحدث حكيم لولده مؤكداً أنه يعرف أن عمره قصير بسبب كثرة عداواته، وقال له إن كل ما في المقبرة سيصبح ملكه بعدما يموت، وكان يتربص له الإرهابيون خارج المقبرة، الذين اندهشوا كيف له أن يدخل ويخرج دون أن تنفجر ألغام.

وشهدت الحلقة الثامنة من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان العديد من الأحداث، حيث يعيش ياسين "ميدو عادل" مأساة بسبب عدم معرفته بهوية والده، وكان يظن أنه كلما كبر في السن قلت تلك المأساة ولكن الحقيقة جاءت غير ذلك حيث إن شعوره بالقهر يزيد، وكان جده الذي كتبه باسمه يحاول مواساته ولكن دون جدوى.

ذهب غراب "أحمد فهيم" إلى ياسين "ميدو عادل" في منزله، بحجة أنه كان صديق ابنه منذ الدراسة، وطلب منه أن يجلسا سويا وهنا عرض عليه أن يبيع حكيم" مصطفى شعبان" ويعمل معه، ويشاركه في كل أعماله، وقال له ياسين إنه ليس خائنا، ولكن غراب حاول أن يقنعه بشتى الطرق تارة بالترهيب وتارة بالإغراء، واتفق معه ياسين على أنه سوف يرد عليه لاحقا بخصوص هذا العرض.

أبطال مسلسل حكيم باشا



مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025