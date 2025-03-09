شكرا لقرائتكم خبر عن ولاد الشمس الحلقة 10.. فرح يوسف تعنف أحمد مالك بعدما أقنع ابنها بالزواج منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل ولاد الشمس الحلقة 10، بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، والذى يُعرض على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it الرقمية ضمن مسلسلات رمضان 2025، حديث "ولعة ومفتاح" أحمد مالك وطه دسوقي بخصوص قرار "ماجد" بزواج "عبيد" مينا أبو الدهب و"أمينة" دنيا ماهر، رغم وفاة "قطايف منذ أيام قليلة.

واستكمل المشهد بقرار "ولعة ومفتاح" بأن "ماجد" ستكون آخرته على يديهما، وجاءت "سحر" فرح يوسف وعنفت "ولعة" بسبب حديثه مع ابنها "سيد" وإقناعه بالزواج منها، وطلبت منه عدم رؤيته مرة أخرى.

وكانت الحلقة قد شهدت اصطحاب "ماجد" لـ"عبيد" لدار الأيتام وطلب من "أمينة" الجلوس" دنيا ماهر، وأقنعها بأخلاق "عبيد" وأخبرها بأنه يريدهما أن يتزوجا، كما أخبرها بأن "عبيد" لم يفكر في أذيته منذ معرفتهما من 20 عاما غير بعد هذه المرة بسببها، وحلف على المصحف بأنه ليست له صلة بوفاة "قطايف" لا من قريب ولا بعيد.

قصة مسلسل ولاد الشمس

ويسلط مسلسل ولاد الشمس الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصيتي ولعة ومفتاح، اللذين نشآ فى دار أيتام وما زالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهما السن القانونية للخروج منها، وهما شخصان مختلفان في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقة لصالحه.

أبطال مسلسل ولاد الشمس

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025