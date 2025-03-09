شكرا لقرائتكم خبر عن إخواتى الحلقة 9.. فرحات يوعد ناهد بكفالة الطفل ونجلاء تعود للرقص بعد 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل إخواتي، الذي يُعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي عبر فضائية DMC في تمام الساعة 7:15 مساء، مشهدا جمع بين ناهد وفرحات بعد خروجهما من دار الأيتام ليوعدها بتغيير مهنته في البطاقة من أجل إتمام كفالة الطفل اليتيم.

وسرعان ما انتقلت الأحداث إلى مسرح الرقص، حيث شهد عودة جيهان الشماشرجي (نجلاء) للرقص من جديد بعد غياب ثلاث سنوات، لتنتقل الأحداث لمنزل مدام رقية، حيث حصلت على جواب توت عنخ أمون بعد طول انتظار.

‎مواعيد العرض والإعادة

‎يعرض مسلسل إخواتي على قناة DMC في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا، بينما يعرض على dmc دراما في تمام الساعة 10 ونصف مساء، ويعاد عرضها الساعة 6:15 صباحا، والساعة 12:45 مساء، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

‎قصة مسلسل إخواتي

‎تدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغزء مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

‎أبطال مسلسل إخواتي

‎مسلسل إخواتي من بطولة كل من، نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".



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جيهان الشماشرجي