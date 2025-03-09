شكرا لقرائتكم خبر عن ولاد الشمس الحلقة 10.. بابا ماجد يطلب من أمينة الموافقة على الزواج من عبيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث مسلسل ولاد الشمس الحلقة 10، بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، والذى يُعرض على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it الرقمية ضمن مسلسلات رمضان 2025، بذهاب "بابا ماجد" محمود حميدة للسيرك الذى يعمل فيه "عبيد" مينا أبو الدهب بعدما تركه وذهب له بعد فشله في محاولة قتله بالسكين أثناء نومه، وأخبره أنه مسامحه وسيزوجه من "أمينة".

انتقل المشهد بعدما اصطحب "ماجد" لـ"عبيد" لدار الأيتام وطلب من "أمينة" الجلوس" دنيا ماهر، وأقنعها بأخلاق "عبيد" وأخبرها بأنه يريدهما أن يتزوجا، كما أخبرها بأن "عبيد" لم يفكر في أذيته منذ معرفتهما من 20 عاما غير بعد هذه المرة بسببها، وحلف على المصحف بأنه ليست له صلة بوفاة "قطايف" لا من قريب ولا بعيد.

قصة مسلسل ولاد الشمس

ويسلط مسلسل ولاد الشمس الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصيتي ولعة ومفتاح، اللذين نشآ فى دار أيتام وما زالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهما السن القانونية للخروج منها، وهما شخصان مختلفان في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقة لصالحه.

أبطال مسلسل ولاد الشمس

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

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