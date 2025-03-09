شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينخدع أحمد عبد الوهاب فى حبه لمريم الخشت بمسلسل كامل العدد ++؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُهدي حسين (أحمد عبد الوهاب) مولي (مريم الخشت) كتاب ميكي هدية لها، وتشكره مولي بشغف وحب، ويعبر حسين عن اشتياقه لها في سفره لـ أبو ظبي، ويقول لها أنه سيفتقدها خلال السفر، ولكن يحضر منصور ويفاجئ مولي، فهل ينخدع حسين في حبه لمولي؟

مسلسل كامل العدد 3 يضم عددا كبيرا من النجوم من أبرزهم: دينا الشربيني، أحمد عبد الوهاب، شريف سلامة، مريم الخشت، إسعاد يونس، الراقصة بدرة، حسين فهمي، ألفت إمام، ميمي جمال، إنجي المقدم، وهو من تأليف يسر طاهر ورنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي.

ويشارك أحمد عبد الوهاب في مسلسل الكابتن ويضم عددا كبيرا من النجوم، من أبرزهم أكرم حسني، أحمد عبد الوهاب، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو الدالي وإخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

وشارك أحمد عبد الوهاب في الموسم الرمضاني 2024 بمسلسل الحشاشين، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، فتحي عبد الوهاب، سامي الشيخ، أحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

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أحمد عبد الوهاب ومريم الخشت في كامل العدد ++

أحمد عبد الوهاب و مريم الخشت