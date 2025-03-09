شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل أثينا الحلقة 9.. أحمد مجدى يكشف فساد صلاح يزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حاول الصحفى يوسف و اليوتيوبر " أحمد مجدى" خلال أحداث الحلقة التاسعة، من مسلسل أثينا الذى يعرض على قناة الحياة، كشف فساد صلاح يزن و الأدوية منتهية الصلاحية، قائلا" استخدام صلاح يزن أدوية فاسدة، ومخازن عفا عليها الزمن يرجع إلى وجود مشاكل مالية كبيرة يعاني منها، والتي يحاول حلها من خلال فلوس زوجته، التي تعالج خارج مصر من مشاكل بسبب الاكتئاب

و أن زوجته تخضع للعلاج النفسى وأنه السبب في كونها تعاني من الاكتئاب، حتى يكون الواصى على كل فلوسها وممتلكاتها.

مواعيد العرض والإعادة



ويعرض مسلسل أثينا بطولة ريهام حجاج في تمام الساعة 8:15، والإعادة 1:15 مساء.

قصة مسلسل أثينا

مسلسل أثينا دراما نفسية يتناول تأثير تطور التكنولوجيا على المجتمع خاصة جيل الشباب، كما أنه يتناول كيف يمكن أن نتعرض لنوع من أنواع التلاعب، سواء كان بشريا أو غير بشري، وكيف يمكن لهذا التطور أن يؤذينا كبشر، فكلمة "أثينا" ترمز لفكرة العدالة، وتجسد البطلة ريهام حجاج شخصية مراسلة صحفية، فالعالم يبدو لنا وكأنه في منتهى القسوة، فالمسلسل يتحدث بشكل عام عن فكرة العدل.

ومجهود آخر في البحث عن تفاصيل الذكاء الاصطناعي هذا العالم الذي من الممكن أن ترى به تطورات مختلفة كبيرة جدا في القريب العاجل في المجتمع الذي نعيش به، والسؤال المهم في المسلسل هو هل نحن مؤهلون لذلك أم لا؟ وهذا كان من التحديات النفسية الكبيرة أثناء الكتابة.

أبطال مسلسل أثينا



مسلسل أثينا يتكون من 15 حلقة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، دونا إمام، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.



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