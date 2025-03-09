بعد رامز إيلون مصر.. نوال الزغبي ترد على الانتقادات ولا بيهمني

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 مارس 2025 10:18 مساءً - ردت الفنانة نوال الزغبي على الانتقادات التي طالتها بسب مشاركتها للفنان رامز جلال في برنامج المقالب "رامز إيلون مصر"، كونها شريكة معه وتساعده في خداع الضحايا.
حيث قالت نوال : "أنا لو مش موجودة وحارقة لهم دمهم، مش هيبقى موجود مثل هذه الحملات والانتقادات، فيه ناس حقودة ولا تحب نفسها أصلًا، وأنا بقولهم ولا بيهمني أبدًا منكم" تيمنًا بأغنيتها الشهيرة.
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وقبل بداية شهر رمضان الفضيل كان قد تم طرح الإعلان التشويقي لبرنامج "رامز ايلون مصر"، وكان قد تفاعل الجمهور ورواد السوشيال ميديا مع الإعلان التشويقي الأول لبرنامج "رامز إيلون مصر"، والذي يقدمه الفنان رامز جلال وذلك بعدما قام المستشار تركي آل الشيخ -رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية- بنشره عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الـ"فيسبوك".
وظهر في البرومو التشويقي الأول لبرنامج "رامز إيلون مصر" عدد من ضحايا البرنامج مثل: فيفي عبده، أحمد العوضي، حسام حبيب، ومن نجوم الكرة؛ إمام عاشور، حسام حسن مدرب منتخب مصر، نبيل عماد دونجا، ناصر منسي، حسام عبد المجيد، طاهر محمد طاهر، أشرف بن شرقي وآخرون.
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نوال الزغبي ترد على انتقادات مشاركتها في "رامز إيلون مصر"ردت الفنانة نوال الزغبي من خلال موقع " ET بالعربي" على منتقدي مشاركتها لـ رامز جلال في برنامج المقالب "رامز إيلون مصر" والذي يُعرض على قناة "MBC مصر"، حيث يرى البعض أن مشاركتها في البرنامج من أجل الإيقاع بالضحايا غير مناسب لتاريخها الفني.
حيث قالت نوال : "أنا لو مش موجودة وحارقة لهم دمهم، مش هيبقى موجود مثل هذه الحملات والانتقادات، فيه ناس حقودة ولا تحب نفسها أصلًا، وأنا بقولهم ولا بيهمني أبدًا منكم" تيمنًا بأغنيتها الشهيرة.
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برنامج "رامز إيلون مصر"اشتهر الفنان رامز جلال لدى الجمهور العربي كل عام بتقديم برنامج مقالب، والذي جاء هذا العام بعنوان "رامز إيلون مصر" والذي تقوم فكرته على إيهام الضيف بالمشاركة في حلقة من برنامج لاكتشاف المواهب العلمية وتأتي لجنة تحكيم هذا البرنامج المزيف مكونة من الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ولاعب الكرة السعودي محمد نور، فيما يتم إيهام الضيف بأنه الحكم الثالث في المسابقة.
وقبل بداية شهر رمضان الفضيل كان قد تم طرح الإعلان التشويقي لبرنامج "رامز ايلون مصر"، وكان قد تفاعل الجمهور ورواد السوشيال ميديا مع الإعلان التشويقي الأول لبرنامج "رامز إيلون مصر"، والذي يقدمه الفنان رامز جلال وذلك بعدما قام المستشار تركي آل الشيخ -رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية- بنشره عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الـ"فيسبوك".
وظهر في البرومو التشويقي الأول لبرنامج "رامز إيلون مصر" عدد من ضحايا البرنامج مثل: فيفي عبده، أحمد العوضي، حسام حبيب، ومن نجوم الكرة؛ إمام عاشور، حسام حسن مدرب منتخب مصر، نبيل عماد دونجا، ناصر منسي، حسام عبد المجيد، طاهر محمد طاهر، أشرف بن شرقي وآخرون.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».