إنجي المقدم تخدع عمرو سعد في سيد الناس

حيلة إنجي المقدم للخروج من سجن الجارحي

كواليس مسلسل سيد الناس- الصورة من الشركة المنتجة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 مارس 2025 10:18 مساءً - أثارت شخصية فتحية التي تجسدها الفنانة "" الكثير من الجدل طوال أحداث المسلسل، خاصة بعد خروج "الجارحي"من السجن وبدأ التساؤلات حول ما إذا كانت فتحية على قيد الحياة أم قتلها كما أشاع.وفي الحلقة التاسعة من مسلسل "سيد الناس" أدعت إنجي المقدم إنها انتحرت حتى تتمكن من الخروج من السجن الذي حبسها فيهطوال سنوات، بدافع حمايتها من أخيه "مجدي" أحمد فهيم والكثيرون ممن يريدون قتلها، كما أنها تريد أن تقتله أيضًا بعدما قام بحرق أهلها بالكامل في منزلهم، وذهب بها سعد إلى المستشفى لإنقاذها.ولكن "فتحية" قامت بتلك الخدعة بعدما علمت بالصدفة عن عودة "مجدي" من الخارج وعائلته، حتي تتمكن من الخروج من الحبس وفور وصولها للمستشفي تمكنت من خداع "سجاد" سليمان عيد ، وعمرو سعد للهرب من المستشفى ليقع سعد في حيرة وخوف على أخيه من إنجي المقدم وما يمكن أن تخطط له.

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مسلسل "سيد الناس"

كواليس مسلسل سيد الناس- الصورة من الشركة المنتجة

كواليس مسلسل سيد الناس- الصورة من الشركة المنتجة

مسلسل "سيد الناس" تدور أحداثه حول شخصية الجارحي أبو العباس، يلعب دوره عمرو سعد، وهو شاب من منطقة السبتية في القاهرة، يُلقب بـ"سيد الناس" يدخل السجن بدلاً من والده، ويخرج ليجد كل عائلته مترقبة لوفاة والده من أجل توزيع الميراث، وفي الوقت نفسه يحاول الكشف عن السر الذي أخفاه عنه والده طوال 20 سنة، مما يجعله يبحث عن الحقيقة وسط نزاعات كبيرة، كما يحمل على عاتقه إرثاً ثقيلاً يسعى للحفاظ عليه.ويشارك في بطولة المسلسل مع إنجي المقدم كل من عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، منة فضالي، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جورى بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبد الجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».