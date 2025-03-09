إنجي المقدم تخدع عمرو سعد في "سيد الناس"

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الممثلة المصرية إنجي المقدم والتي تقدم شخصية "فتحية" الجدل مجدداً طوال أحداث مسلسل "سيد الناس"، خاصة بعد خروج "الجارحي" الممثل المصري عمرو سعد من السجن وبدأ التساؤلات حول ما إذا كانت فتحية على قيد الحياة أم قتلها كما أشاع، وخلال الحلقة التاسعة من المسلسل أدعت إنجي أنها أنتحرت حتى تتمكن من الخروج من السجن الذي حبسها فيه سعد طوال سنوات بدافع حمايتها من اخوه "مجدي" الممثل المصري احمد فهيم والكثيرون ممن يريدون قتلها، وخوفاً من إنتقامها بعدما قام بحرق أهلها بالكامل في منزلهم، وذهب بها سعد إلى المستشفى لإنقاذها.



ولكن فتحية قامت بتلك الخدعة بعدما علمت بالصدفة عن عودة "مجدي" من الخارج وعائلته، حتى تتمكن من الخروج من الحبس وفور وصولها للمستشفى تمكنت من خداع "سجاد" سليمان عيد ، وسعد للهرب من المستشفى ليقع في حيرة وخوف على اخوه من "فتحية" وما يمكن أن تخطط له.

مسلسل "سيد الناس" تدور أحداثه حول شخصية الجارحي أبو العباس، يلعب دوره عمرو سعد، وهو شاب من منطقة السبتية في القاهرة، يُلقب بـ"سيد الناس" يدخل السجن بدلاً من والده، ويخرج ليجد كل عائلته مترقبة لوفاة والده من أجل توزيع الميراث، وفي الوقت نفسه يحاول الكشف عن السر الذي أخفاه عنه والده طوال 20 سنة، مما يجعله يبحث عن الحقيقة وسط نزاعات كبيرة، كما يحمل على عاتقه إرثاً ثقيلاً يسعى للحفاظ عليه.



