أحلام تكشف تفاصيل اللقاء الأول الذي جمعها بزوجها مبارك الهاجري

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة الإماراتية أحلام عن تفاصيل اللقاء الأول الذي جمعهل بزوجها مبارك الهاجري.

وقالت أحلام "أول مرة قابلت مبارك كنت في حفلة بلبنان، وكنا جالسين بعد انتهاء الحفلة، وسألني "إيش تشربي" وأخبرته "شاي"، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي كانت تراه فيها.

وأضافت أحلام :"مبارك خطبني بعد أول أسبوع تعرفت فيه عليه، أول يوم تعرفت عليه، وثاني يوم قال أعطيني رقمك، فأعطيته رقم أخوي، وأخبرته إذا تبي وشاري كلم أخوي في اليوم الثالث عندما كنت في لبنان وصلت البيت ووجدته في منزلنا يخطبني من أخوي، وقلت له أنت مجنون.

حديث أحلام جاء في مقابلة ضمن برنامج "على طاولة منى" على القناة الثقافية السعودية.

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