بعد الإنتقادات التي طالته أحمد رزق يخرج عن صمته

ميرنا وليد - بيروت - رد الممثل المصري أحمد رزق على الإنتقادات التي طالته بسبب الشخصية التي يؤديها في مسلسل "سيد الناس"، مشيراً إلى أن "عفيفي" ليس رجل دين، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.



وعلق رزق قائلاً :"أنا مستغرب ان كل دول قرروا يفهموا الهدف فى نفس اللحظة، بس اللي محتاج افهمه هو فين رجل الدين ده، هو فيه حد ممكن يشوف عفيفي رجل دين".

وأضاف :"عفيفي في أول مشهد فى الحلقة الاولى أمه قالتله ده انت مابتركعهاش (يعنى مابيصليش أصلا ) معقولة يبقى رجل دين، ده نموذج بنشوفه فى الحياة او على السوشيال ميديا ولازم نلفت النظر ليه، رمضان كريم وكل سنة وانتوا طيبين".