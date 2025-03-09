بيلا حديد تتلقى هدية من أحد معجبيها في باريس

ميرنا وليد - بيروت - شوهدت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد وهي تحمل باقة من الزهور في باريس أثناء مغادرتها فندقها الفاخر مرتدية ملابس "كاجوال" يوم الأحد.

استعرضت حديد، البالغة من العمر 28 عامًا، قوامها الممشوق بقميص قصير نسقته مع بنطلون جلدي منخفض الخصرمع زوج من الصنادل السوداء الشاهقة لمغادرة فندق ريتز.

وحملت بيلا أمتعتها في حقيبة بيركين جلدية سوداء من جلد التمساح، وصففت شعرها الأسود في كعكة أنيقة وخرجت بزوج من النظارات السوداء السميكة.

لإكمال مظهرها، حملت سترة جلدية سوداء بينما حاولت موازنة جميع أمتعتها بينما كانت تحمل 12 وردة، قدمها لها أحد المعجبين المنتظرين.

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