بالفيديو - نور علي تعيش حالة من الرعب بعد تعرضها لإطلاق نار .. إليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة السورية نور علي عن الأحداث التي تطال سـوريا مؤخراً، خاصة وأن المنطقة التي تم إستهدافها أمس تتواجد فيها، وأشارت إلى أنها في منزلها تعيش حالة في الخوف والرعب، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
وأطلت علي على متابعيها وهي تبكي، من جراء المشاهد التي رأتها بحسب قولها، وقالت :"دخلوا إلى منازلنا، وتعرضت لإطلاق نار، بعد أن أقدم على أخذ سيارتي، سبني وأطلق نار بإتجاه البيت".
وأشارت علي إلى أن سـوريا ستبقى الحاضنة لكل السوريين بكافة طوائفهم، ولا تميز بين أحد منهم.
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