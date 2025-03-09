رحمة رياض تستذكر والدها الراحل بكلمات مؤثرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيت النجمة رحمة رياض الذكرى التاسعة لوفاة والدها، الفنان الراحل رياض أحمد، من خلال منشور مؤثر عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، حيث شاركت متابعيها مجموعة صور من طفولتها جمعتها به.

وعبّرت رحمة عن شوقها العميق لوالدها بكلمات مؤثرة، فكتبت: “رياض احمد انت انت شما رحت موجود بيه!… ستظل عزيز روحي، أماني وسندي مهما مرت الأيام!”

وختمت منشورها بدعاء خاص لوالدها، قائلة: “اللهمّ ارحم من عزّ علي فراقه رحمة تسع السماوات والأرض، يا أرحم الراحمين.”

وقد لاقى المنشور تفاعلًا واسعًا من محبيها، الذين عبّروا عن دعمهم لها وأثنوا على وفائها لذكرى والدها، مؤكدين أن صوته وإرثه الفني ما زال حيًا في قلوب محبيه.