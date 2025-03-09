سيلينا غوميز تحتفل بعيد ميلاد خطيبها.. ورسالة رومانسية تشعل إنستغرام!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت النجمة العالمية سيلينا غوميز بعيد ميلاد خطيبها، المغني والمنتج الشهير بيني بلانكو، من خلال منشور خاص عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، حيث شاركت جمهورها بلحظات رومانسية جمعتها به.

نشرت غوميز مجموعة من الصور التي توثق علاقتهما، وأرفقتها برسالة مليئة بالمشاعر، قائلة: “أنا لست متأكدة مما فعلته لأستحقك، ولكنني سعيدة جدًا لأنك ولدت… عيد ميلاد سعيد يا صغيري”.

ولم يتأخر بيني بلانكو في الرد، حيث علّق على المنشور بتعبير صريح عن حبه الكبير لغوميز، وكتب: “أحبك يا زوجتي المستقبلية”.

هذا التفاعل العاطفي بين الثنائي أثار ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل المعجبون مع منشور غوميز وتعليق بلانكو، مشيدين بقوة العلاقة بينهما، وسط تمنيات بعيد ميلاد سعيد للمغني الشهير.

يُذكر أن علاقة سيلينا غوميز وبيني بلانكو أصبحت حديث الإعلام منذ إعلان ارتباطهما، حيث يحرص الثنائي على مشاركة لحظاتهما الرومانسية مع الجمهور، ما يزيد من اهتمام المتابعين بعلاقتهما وتطوراتها.