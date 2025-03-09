دوللي بارتون تكرّم زوجها الراحل بأغنية مؤثرة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلّدت النجمة الأميركية دوللي بارتون ذكرى زوجها الراحل كارل دين بإطلاق أغنية جديدة بعنوان “If You Hadn’t Been There”، بعد ثلاثة أيام فقط من إعلان وفاته عن عمر 82 عامًا.

وأعلنت بارتون عن إصدار الأغنية من خلال منشور عبر حسابها على إنستغرام، حيث نشرت صورة مرفقة برسالة مؤثرة، جاء فيها: “وقعت أنا وكارل في الحب عندما كان عمري 18 عامًا وكان عمره 23 عامًا، وقصتنا مثل كل قصص الحب العظيمة تعيش في ذاكرتنا وفي هذه الأغنية التي أهديها له.”

الأغنية، التي تحمل طابعًا عاطفيًا عميقًا، لاقت تفاعلًا كبيرًا من جمهور بارتون ومحبيها، الذين عبّروا عن دعمهم لها في هذا الوقت الصعب، مشيدين بقدرتها على تحويل مشاعرها إلى فن خالد يعكس قصة حبها الطويلة مع زوجها الراحل.